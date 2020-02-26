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У Рівному підліток викрав маршрутку з пасажирами і заробив на квитках

STYLERЖиття    26.02.2020 - 19:48
У Рівному підліток викрав маршрутку з пасажирами і заробив на квитках
У Рівному 16-річний хлопець викрав маршрутку з пасажирами (фото: колаж РБК-Україна)

У Рівному підліток викрав маршрутку, в якій знаходилося 3 пасажира

У Рівному 16-річний хлопець вирішив повеселитися і покататися на маршрутці. Він скористатися випадком, коли в маршрутці не було водія, і викрав транспортний засіб, в якому були ключі і документ, а також перебувало 3 пасажира.

Інцидент стався сьогодні, 26 лютого, у маршрутці №51 на вулиці Млинівській. У поліцію про цю подію повідомили в 6:30. Через кілька хвилин інспектори виявили маршрутку на вулиці Соборній і зупинили її.

У Рівному підліток викрав маршрутку з пасажирами і заробив на квитках

У Рівному 16-річний хлопець викрав маршрутку з пасажирами (фото: facebook.com/rivnepolice)

Після цього поліція викликала батька хлопця на місце інциденту. Молодий чоловік розповів патрульним, що йшов додому і просто вирішив покататися. Пасажири салону заявили, що стали випадковими свідками цієї події, оскільки вони лише хотіли скористатися послугами маршрутного таксі.

За даними "Сегодня", після того як хлопець сів за водійське сидіння він зібрав гроші з пасажирів

У Рівному підліток викрав маршрутку з пасажирами і заробив на квитках

У Рівному 16-річний хлопець викрав маршрутку з пасажирами (фото: facebook.com/rivnepolice)

На місце події викликали слідчо-оперативну групу. У присутності батька 16-річного хлопця, який є жителем села Малий Олексин, перевірили на наявність алкоголю в крові. Результат показав, що хлопець був тверезий.

Інспектори склали протокол за ч. 2 ст. 126 (керування транспортним засобом особою, яка не має права керування) і ч. 1 ст. 126 (керування особою, у якого немає прав).

Варто зазначити, що очевидці події у соцмережах стверджували, що хлопець був ром, тому що дуже смаглявий. Однак це не підтвердилося.

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