Водій просто поїхав: у Києві жінка випала з маршрутки і зламала обидві ноги

У Києві жінка випала з маршрутки (колаж: РБК-Україна)

У Києві жінка випала з маршрутки на ходу

У Києві жінка випала з маршрутки і опинилася в лікарні з переломами обох ніг. Про події у соцмережі повідомив її родич Олексій. За словами чоловіка, інцидент стався ще 20 лютого.

"20.02.2020 о 08:20 ранку водій 545-ї маршрутки на ходу відкриває двері. З салону випадає моя сестра і падає прямо під колеса маршрутки. Переїхав їй обидві ноги. Водій зупинив автобус, висадив пасажирів, викликав швидку і зник. Слідчі поліції мовчать. Як нам стало відомо, оформили все це як нещасний випадок. Дівчинка лежить з переломом двох ніг", - написав Олексій в соціальній мережі Facebook в співтоваристві "Київ Оперативний".

"Але ми про це дізналися тільки зараз. Це сталося о 8.20. Як відомо, у Києві це година пік, в такий час маршрутки переповнені. Сестра дружини була в маршрутці № 545, яка їде від метро "Дарниця" до Харківського масиву. Зал був переповнений, вона стояла біля дверей. Коли проїжджали Дарницьку площу, двері маршрутки відкрилися на ходу. Сестра дружини випала з передньої двері, впала, і ця маршрутка заднім колесом переїхала їй обидві ноги", — розповів Олексій, пишуть "Факты".

Жінка, за словами Олексія, втратила свідомість.

"При падінні вона, ймовірно, ще ударилася головою. А вона до всього іншого страждає на епілепсію, у минулому перенесла складну операцію... Подію пам'ятає уривками. "Я пам'ятаю, як двері відчинилися, і я опинилася під колесами" — сказала. Каже, що, коли маршрутка її переїхала, водій зупинився. Випустив з салону всіх пасажирів, викликав "швидку". Але поліції не дочекався, поїхав. Сестру дружини відвезли в Лікарню швидкої допомоги. Там діагностували переломи ніг і розрив зв'язки. Зараз вона вже вдома, але попереду тривала реабілітація. Її стан залишає бажати кращого. Вона пригнічена, весь час плаче..." – додав Олексій.

Зараз рідні постраждалої хочуть знайти водія тієї самої маршрутки.

"І свідків. Адже там було багато людей. Прошу відгукнутися всіх, хто бачив цей випадок. Завтра збираюся звернутися до Дніпровського райвідділу поліції Києва, де повинні були зафіксувати цей випадок. Поки що я навіть точно не знаю, чи відкрито кримінальне виробництво", - зізнається родич потерпілої.

У представництві компанії-перевізника відхрестилися від інциденту, заявивши, що не мають такої інформації.

"Нічого подібного у нас не зафіксовано. Якби такий випадок був, у нас була б інформація про ДТП. Але я вперше про це чую", - відповів диспетчер.