В Ровно подросток угнал маршрутку с пассажирами и подзаработал на билетах

В Ровно 16-летний парень угнал маршрутку с пассажирами (фото: коллаж РБК-Украина)

В Ровно подросток угнал маршрутку, в которой находилось 3 пассажира

В Ровно 16-летний парень решил повеселиться и покататься на маршрутке. Он воспользоваться случаем, когда в маршрутке не было водителя, и угнал транспортное средство, в котором были ключи и документ, а также находилось 3 пассажира.

Инцидент произошел сегодня, 26 февраля, в маршрутке №51 на улице Млиновской. В полицию об этом событии сообщили в 6:30. Через несколько минут инспекторы обнаружили маршрутку на улице Соборной и остановили ее.

В Ровно 16-летний парень угнал маршрутку с пассажирами (фото: facebook.com/rivnepolice)

После этого полиция вызвала отца парня на место инцидента. Молодой человек рассказал патрульным, что шел домой и просто решил покататься. Пассажиры салона заявили, что стали случайными свидетелями этого события, поскольку они только хотели воспользоваться услугами маршрутного такси.

По данным "Сегодня", после того как парень сел за водительское сидение он собрал деньги с пассажиров.

В Ровно 16-летний парень угнал маршрутку с пассажирами (фото: facebook.com/rivnepolice)

На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу. В присутствии отца 16-летнего парня, который является жителем села Малый Алексин, проверили на наличие алкоголя в крови. Результат показал, что парень был трезв.

Инспекторы составили протокол по ч.2 ст.126 (управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления) и ч.1 ст.126 (управление лицом, у которого нет прав).

Стоит отметить, что очевидцы происшествия в соцсетях утверждали, что парень был ром, потому что очень смуглый. Однако это не подтвердилось.