ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Українці назвали головні символи країни: серед них гімн і навіть вареники

Новость на русском →
Вівторок 24 серпня 2021 08:31
Українці назвали головні символи країни: серед них гімн і навіть вареники Українці озвучили головні символи країни (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Українці назвали головні символи країни, які асоціюються у них з нашою державою. Першими серед них стоять прапор, мова і гімн.

Про це свідчать дані соціологічного опитування "Хто ми: дослідження українського суспільства до 30-річчя Незалежності України".

Опитування було проведено серед п'яти тисяч українців у різних регіонах країни. Вік опитуваних від 18 років.

50% опитуваних громадян повідомили, що головним символом нашої держави залишається жовто-блакитний прапор. 41% опитаних переконані, що таким символом є українська мова, а 31% виступили за тризуб.

Неформальні символи

Цікаво, що на Сході і Донбасі порівняно більше згадують про неформальні символи - борщ, сало, вареники (30% і 31% відповідно), українську природу (13% і 15% відповідно). Крім того, там частіше називають головним символом український паспорт, на Сході - 12%, на Донбасі - 17%. У той час як на Заході частіше вибирають формальні символи: прапор - 55%, гімн - 46%, тризуб - 39%, і мова - 53%.

Українці назвали головні символи країни: серед них гімн і навіть вареникиСкріншот (uifuture.org)

Як ми раніше писали, Оксана Баюл пояснила відмову від українського громадянства.

Читайте РБК-Україна в Google News
День незалежності України
LITE
Свято 24 серпня: що заборонено робити сьогодні і у кого іменини
Свято 24 серпня: що заборонено робити сьогодні і у кого іменини