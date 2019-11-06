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Вбивство 14-річної Даші Дробот: нові деталі трагедії в Одесі (відео)

STYLERЖиття    06.11.2019 - 08:03
Вбивство 14-річної Даші Дробот: нові деталі трагедії в Одесі (відео)
Вбивство Дар'ї Дробот в Одесі (колаж: РБК-Україна)

Дашу Дробот поховали у вівторок, 5 листопада, в Одесі

Вбивство 14-річної Даші Дробот в передмісті Одеси сталося 2 листопада. У злочині зізнався 15-річний хлопець, який навчався з дівчинкою в одній школі і жив у сусідньому будинку. Нещодавно з'ясувалися нові обставини жорстокого злочину.

Дашу поховали 5 листопада, і в цей же день підозрюваному в її вбивстві, Кирилу О. обрали запобіжний захід - його відправили в СІЗО на два місяці без права внесення застави.

Вбивство 14-річної Даші Дробот: нові деталі трагедії в Одесі (відео)

Даша Дробот (фото: Instagram)

Попрощатися з Дашею Дробот прийшло близько ста людей, серед них однокласники і друзі, пишуть місцеві видання.

Крім того, з'ясувалося, що Кирило дружив з Дашею протягом двох років і добре до неї ставився. Хлопець був неблагополучним - вживав наркотики і був судимий за грабіж. Школяр нібито перебував під домашнім арештом, який зняли за три дні до трагедії.

Вбивство 14-річної Даші Дробот: нові деталі трагедії в Одесі (відео)

Підозрюваний у вбивстві Даші Дробот (фото: Instagram)

Рідні Даші впевнені, що школяр не міг убити Дашу сам. 14-річна дівчина була більша і вища 15-річного хлопця. Брат школярки Артур каже, що близькі чекають, поки Кирило "розколеться і здасть когось ще".

Вбивство Дар'ї Дробот в Одесі (фото: УСИ)

Нагадаємо, школярка поїхала з друзями відпочивати за місто 2 листопада і зникла. Вранці її тіло зі слідами удушення та множинними забоями знайшли в лісосмузі неподалік від села Ліски. 15-річний хлопець зізнався в тому, що вбив дівчинку через відмову вступити з ним в інтимні стосунки. Крім того, він намагався згвалтувати Дашу, коли вона вже не рухалася, але у нього не вийшло.

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