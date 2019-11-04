ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Вбивство 14-річної школярки в Одесі: нові деталі трагедії (відео)

STYLERПодії    04.11.2019 - 07:33
Вбивство 14-річної школярки в Одесі: нові деталі трагедії (відео)
Вбивство Дар'ї Дробот в Одесі (колаж: РБК-Україна)

14-річна Дар'я Дробот пішла гуляти з друзями і не повернулася

Тіло 14-річної школярки Дар'ї Дробот з Суворовського району Одеси виявили в неділю, 3 листопада. Зниклу за день до цього дівчинку шукали всім особовим складом поліції. В цей же день був затриманий підозрюваний у розправі над дитиною. Про це повідомляє прес-служба національної поліції міста.

Про зникнення доньки повідомила 2 листопада мама. Даша пішла вдень гуляти з друзями і не повернулася. Правоохоронці вивчали записи з камер відеоспостереження, а також опитували тих, з ким вона пішла. Вранці 3 листопада її знайшли в лісосмузі Лиманського району Одеської області з ознаками насильницької смерті.

Вбивство 14-річної школярки в Одесі: нові деталі трагедії (відео)

Вбивство Дар'ї Дробот в Одесі (фото: od.npu.gov.ua)

Приятели Даші розповіли, що вони відпочивали на околиці міста. Вона разом з неповнолітнім хлопцем з цієї ж компанії кудись пішла. Друзі не дочекалися їх повернення і роз'їхалися по домівках.

Поліція встановила особу хлопця, який пішов з Дашею. О 15:00 він був затриманий. Підозрюваним виявився 15-річний школяр, якому інкримінують ст. 115 КК України (Вбивство).

Весь цей час підліток ховався у своїх знайомих.

Слідчі дії тривають.

Вбивство Дар'ї Дробот в Одесі (відео: od.npu.gov.ua)

Під Черніговом загадково загинув школяр: поліція намагається зам'яти справу Потрійне вбивство під Одесою: друг сім'ї позбавив життя подружжя і їх сина
Новини України преступления
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся