Вбивця 14-річної Даші Дробот розповів про останні хвилини життя дівчинки (відео)

Вбивство Даші Дробот в Одесі (колаж: РБК-Україна)

Вбивця розповів, за що вбив 14-річну Дашу Дробот

У вбивстві 14-річної Дар'ї Дробот з Одеси підозрюють 15-річного підлітка, який навчався з дівчинкою в одній школі. Малолітній зловмисник зізнався у злочині та розповів, що сталося ввечері, 2 листопада.

Нагадаємо, Даша вдень поїхала з друзями за місто. Коли ввечері дівчинка не повернулася, мама звернулася в поліцію. Тіло школярки зі слідами насильницької смерті виявили 3 листопада в лісосмузі в Лиманському районі в передмісті Одеси.

На брифінгу Національної поліції глава ГУНП області Олег Бех розповів про деталі страшного злочину. За його словами, тіло дівчинки лежало в лісосмузі без нижнього одягу. На голові Даші були численні садна, а під'язикова кістка переламана, що свідчить про задушення.

Вбивство Дар'ї Дробот в Одесі (фото: od.npu.gov.ua)

У злочині вже зізнався 15-річний підліток, якого останнім бачили з Дашею. Хлопець навчався в одеській школі №71 разом з дівчинкою. Він виходець з неблагопролучной сім'ї, раніше був судимий за грабіж, за що відбував кримінальний термін.

Підліток весь цей час переховувався у знайомих, а коли його затримали, він був у стані наркотичного сп'яніння. На одязі і взутті хлопця були замиті сліди крові.

Коли дія наркотиків закінчилася, підліток розповів, що пішов з Дашею прогулятися. Він запропонував їй вступити з ним в інтимний зв'язок, але дівчина відмовила. Це викликало в ньому лють, він став бити її по обличчю. Коли Даша впала, продовжив бити її ногами і душити. Після чого роздягнув і намагався зґвалтувати, але у нього не вийшло.

Після скоєного він забрав у неї телефон, який віддав своїм знайомим, щоб здати в ломбард і купити наркотики.

Мама дівчинки розповіла, що відмовляла Дашу йти гуляти в цей день. Але донька опиралась - це призвело до сварки, після якої вона пішла. Дівчинка з благополучної сім'ї, на обліку ніде не була.

Підлітку інкримінують умисне вбивство за ч. 2 ст. 115, максимальна санкція - довічне ув'язнення.

Вбивство Дар'ї Дробот (відео: YouTube/Думська)