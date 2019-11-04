ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Вбивця 14-річної Даші Дробот розповів про останні хвилини життя дівчинки (відео)

STYLERПодії    04.11.2019 - 14:53
Вбивця 14-річної Даші Дробот розповів про останні хвилини життя дівчинки (відео)
Вбивство Даші Дробот в Одесі (колаж: РБК-Україна)

Вбивця розповів, за що вбив 14-річну Дашу Дробот

У вбивстві 14-річної Дар'ї Дробот з Одеси підозрюють 15-річного підлітка, який навчався з дівчинкою в одній школі. Малолітній зловмисник зізнався у злочині та розповів, що сталося ввечері, 2 листопада.

Нагадаємо, Даша вдень поїхала з друзями за місто. Коли ввечері дівчинка не повернулася, мама звернулася в поліцію. Тіло школярки зі слідами насильницької смерті виявили 3 листопада в лісосмузі в Лиманському районі в передмісті Одеси.

На брифінгу Національної поліції глава ГУНП області Олег Бех розповів про деталі страшного злочину. За його словами, тіло дівчинки лежало в лісосмузі без нижнього одягу. На голові Даші були численні садна, а під'язикова кістка переламана, що свідчить про задушення.

Вбивця 14-річної Даші Дробот розповів про останні хвилини життя дівчинки (відео)

Вбивство Дар'ї Дробот в Одесі (фото: od.npu.gov.ua)

У злочині вже зізнався 15-річний підліток, якого останнім бачили з Дашею. Хлопець навчався в одеській школі №71 разом з дівчинкою. Він виходець з неблагопролучной сім'ї, раніше був судимий за грабіж, за що відбував кримінальний термін.

Підліток весь цей час переховувався у знайомих, а коли його затримали, він був у стані наркотичного сп'яніння. На одязі і взутті хлопця були замиті сліди крові.

Коли дія наркотиків закінчилася, підліток розповів, що пішов з Дашею прогулятися. Він запропонував їй вступити з ним в інтимний зв'язок, але дівчина відмовила. Це викликало в ньому лють, він став бити її по обличчю. Коли Даша впала, продовжив бити її ногами і душити. Після чого роздягнув і намагався зґвалтувати, але у нього не вийшло.

Після скоєного він забрав у неї телефон, який віддав своїм знайомим, щоб здати в ломбард і купити наркотики.

Мама дівчинки розповіла, що відмовляла Дашу йти гуляти в цей день. Але донька опиралась - це призвело до сварки, після якої вона пішла. Дівчинка з благополучної сім'ї, на обліку ніде не була.

Підлітку інкримінують умисне вбивство за ч. 2 ст. 115, максимальна санкція - довічне ув'язнення.

Вбивство Дар'ї Дробот (відео: YouTube/Думська)

Померла знаменита співачка: її пісню щодня чули мільйони (відео) Загадкова смерть школяра під Черніговом: під відділом поліції запалали шини (відео)
Новини України преступления
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся