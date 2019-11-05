Названо ім'я вбивці 14-річної Даші Дробот: на прізвисько "Кіфа" (фото)

Вбивство Дар'ї Дробот (колаж: РБК-Україна)

Дар'я Дробот була жорстоко вбита своїм однолітком

14-річна школярка з Одеси Дар'я Дробот була вбита ввечері, 2 листопада. Її тіло знайшли в лісосмузі в районі села Ліски (Лиманський район) наступного ранку. Дівчинка була роздягнена нижче пояса, на тілі численні сліди побоїв. У вбивстві зізнався 15-річний підліток, який відпочивав за містом разом з Дашею і ще десятком друзів.

Пізніше стали з'ясовуватися й інші моторошні деталі злочину. Хлопець запропонував дівчинці вступити з ним в інтимний зв'язок. Даша відмовилася, тоді хлопець почав її бити, ногами, руками, в результаті задушив і хотів зґвалтувати. Але дівчинка вже не рухалася, і йому це зробити не вдалося.

"Він озвірів, почав наносити велику кількість ударів по її обличчю. Коли вона впала, продовжив наносити удари ногами. А потім намагався вступити з нею в інтимний зв'язок", - говорить начальник ГУНП Одеської області Олег Бех.

Вбивство Дар'ї Дробот (фото: od.npu.gov.ua)

Є також припущення, що хлопець добивав Дашу гілкою, сказано в сюжеті місцевого одеського каналу "Репортер".

За свої 15 років хлопець вже був судимий за пограбування, за що відбував умовне покарання.

Злочинець забрав у Даші телефон і весь в крові прийшов до своїх друзів. Сказав, що побився, а смартфон знайшов. На виручені від продажі гаджета гроші, він купив наркотики. Під дією яких хлопець і перебував у момент арешту.

Вбивство Дар'ї Дробот (фото: od.npu.gov.ua)

У школі №71 розповіли, що Даша за характером була лідером, вчилася там з першого класу. Директор Ірина Ткаченко добре відгукується про загиблу. З класом, де навчалася дівчинка, працює психолог.

Сім'я Даші благополучна, дівчинка була доглянута. В поганій компанії її не помічали. Варто відзначити, що в той фатальний день мама не хотіла відпускати Дашу з друзями - вони посварилися і дівчинка пішла. Мама володіє власним салоном краси, в якому сама працює перукарем.

Але деякі батьки кажуть, що клас, де навчалася дівчинка, проблемний. Бабуся одного з школярів назвала клас "реактивним". Сусіди вважають, що дівчинка пішла на поводу у подружок.

Особу підозрюваного не розкривають, але деякі друзі кажуть, що це Кирило на прізвисько "Кіфа". Він вчиться в тій же 71-й школі, активно вживає наркотики.

Знайомі кажуть, що бачили Кирила в крові. Крім того, він нібито хвалився друзям про те, що зробив.

Вбивство Дар'ї Дробот (відео: YouTube/Телеканал Репортер)