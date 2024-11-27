Хорошие новости подарят слезы счастья только этим знакам Зодиака

Стрелец

Таро-гороскоп на четверг сулит вам встречу с удачей. Вы легко воплотите в жизнь свои планы и самые смелые амбиции. Кроме этого, хорошие новости вернут вам веру в чудеса и помогут все кардинально изменить.

Овен

В этот день вам не стоит сидеть без дела. Переборите желание залечь на дно, не позволяйте негативу все испортить. Карты Таро сулят вам редкий шанс, а потому постарайтесь его не упустить. Обязательно им воспользуйтесь.

Козерог

Таро-гороскоп на 28 ноября советует вам решиться на что-то смелое и очень необычное. Не стоит поддаваться страхам и бояться своего счастья. Этот день подарит вам прекрасные новости, однако только вам решать, в каком направлении двигаться дальше.

Близнецы

Звезды сулят вам интересные события и очень насыщенный день. Вы можете добиться небывалого успеха на работе, ведь легко найдете общий язык со всеми, даже со своими врагами и конкурентами. И это даст вам возможность выйти победителем из любой ситуации.