Меркурий снова в ретрограде. Астролог ответила, кому сказочно повезет, и что запрещено делать
Меркурий уже стал ретроградным. И это может повлиять на многие дела, а также существенно изменить судьбу многих людей.
Эксклюзивно для РБК-Украина (проект Styler) астролог Катерина Соловьева рассказала, что для нас готовит ретроградный Меркурий и кому повезет.
Как использовать энергию ретроградного Меркурия себе на пользу?
С 26 ноября по 15 декабря 2024 года включительно Меркурий будет ретроградным. А его теневой период уже начался, поэтому многие уже могут ощущать действие обратного хода планеты интеллекта, общения, контактов, средств коммуникаций, разных гаджетов, транспорта, поездок, документации, торговли и обучения.
"Есть те, кто воспринимает этот период как тяжелый и даже опасается его. А я уверена, что если знать все нюансы, то его можно использовать максимально результативно", - подчеркнула астролога.
Особенно это касается тех, кто имеет в индивидуальном гороскопе астрологические элементы в 6-22 градусах.
- Близнецов
- Дев
- Рыб
- Стрельца
- Льва
- Овна
- Водолея
- Весов.
Также ретроград положительно повлияет на родившихся:
- с 26 ноября по 14 декабря
- с 24 января по 11 февраля
- с 23 февраля по 13 марта
- с 25 марта по 12 апреля
- с 25 мая по 13 июня
- с 27 июля по 15 августа
- с 28 августа по 15 сентября
- с 27 сентября по 16 октября.
Что запрещено делать в ретроградном Меркурии (иллюстрация: freepik.com)
На период ретрограда Соловьева советует отложить на потом немало важных дел. В этот список вошли:
- старт новых проектов
- важные переговоры
- заключение новых договоров
- регистрация брака
- покупка ценных вещей
- важные командировки
- путешествия на новых автомобилях в места, где раньше не бывали
- сдача экзаменов
- внесение каких-либо крупных разовых платежей
- приобретение техники (машин, компьютеров, телефонов)
- серьезные хирургические операции, совершаемые впервые.
"Если ваша работа связана с информацией, текстами, документацией, обязательно проверяйте все очень тщательно, поскольку возможны разные неточности из-за рассеянности. Также хочу обратить ваше внимание на высокую вероятность воровства и мошенничества в этот период, поэтому, пожалуйста, будьте бдительны, максимально осторожны и внимательны", - предупредила Соловьева.
Но не стоит унывать. Период ретроградного Меркурия отлично подойдет для других дел. Астролог советует заниматься:
- переоценкой, просмотром, переработкой всего того, что было неудачно сделано раньше
- анализом и исследованиями
- ревизиями
- наведением порядка по всем делам
- восстановлением общения со старыми знакомыми
- восстановлением давно забытых проектов
- путешествиями туда, где вы уже бывали
- отдыхом.
"В это время можно не только потерять вещи, но и найти что-то потерянное. Также можно вернуть долги или долги вернут вам. Для тех, кто связан с торговлей, возможно не только повышенное количество возвратов товаров, но и возвращение давних клиентов и партнеров", - отметила астролог.
По словам эксперта, наступает благоприятное время для тех, у кого в индивидуальном гороскопе Меркурий как раз ретроградный. Поэтому, несмотря на высокую вероятность изменения первоначальных планов, в этот период можно сделать немало полезных вещей. Главное - не спешить, все хорошо обдумывать и пытаться действовать благоразумно.
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