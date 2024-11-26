ua en ru
Вт, 26 ноября News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Меркурий снова в ретрограде. Астролог ответила, кому сказочно повезет, и что запрещено делать

Вторник 26 ноября 2024 06:26
UA EN RU
Меркурий снова в ретрограде. Астролог ответила, кому сказочно повезет, и что запрещено делать Что можно делать, когда Меркурий ретроградный (иллюстрация: freepik.com)
Автор: Полина Иваненко

Меркурий уже стал ретроградным. И это может повлиять на многие дела, а также существенно изменить судьбу многих людей.

Эксклюзивно для РБК-Украина (проект Styler) астролог Катерина Соловьева рассказала, что для нас готовит ретроградный Меркурий и кому повезет.

Как использовать энергию ретроградного Меркурия себе на пользу?

С 26 ноября по 15 декабря 2024 года включительно Меркурий будет ретроградным. А его теневой период уже начался, поэтому многие уже могут ощущать действие обратного хода планеты интеллекта, общения, контактов, средств коммуникаций, разных гаджетов, транспорта, поездок, документации, торговли и обучения.

"Есть те, кто воспринимает этот период как тяжелый и даже опасается его. А я уверена, что если знать все нюансы, то его можно использовать максимально результативно", - подчеркнула астролога.

Особенно это касается тех, кто имеет в индивидуальном гороскопе астрологические элементы в 6-22 градусах.

  • Близнецов
  • Дев
  • Рыб
  • Стрельца
  • Льва
  • Овна
  • Водолея
  • Весов.

Также ретроград положительно повлияет на родившихся:

  • с 26 ноября по 14 декабря
  • с 24 января по 11 февраля
  • с 23 февраля по 13 марта
  • с 25 марта по 12 апреля
  • с 25 мая по 13 июня
  • с 27 июля по 15 августа
  • с 28 августа по 15 сентября
  • с 27 сентября по 16 октября.

Что для нас готовит новый день (иллюстрация: freepik.com)

Что запрещено делать в ретроградном Меркурии (иллюстрация: freepik.com)

На период ретрограда Соловьева советует отложить на потом немало важных дел. В этот список вошли:

  • старт новых проектов
  • важные переговоры
  • заключение новых договоров
  • регистрация брака
  • покупка ценных вещей
  • важные командировки
  • путешествия на новых автомобилях в места, где раньше не бывали
  • сдача экзаменов
  • внесение каких-либо крупных разовых платежей
  • приобретение техники (машин, компьютеров, телефонов)
  • серьезные хирургические операции, совершаемые впервые.

"Если ваша работа связана с информацией, текстами, документацией, обязательно проверяйте все очень тщательно, поскольку возможны разные неточности из-за рассеянности. Также хочу обратить ваше внимание на высокую вероятность воровства и мошенничества в этот период, поэтому, пожалуйста, будьте бдительны, максимально осторожны и внимательны", - предупредила Соловьева.

Но не стоит унывать. Период ретроградного Меркурия отлично подойдет для других дел. Астролог советует заниматься:

  • переоценкой, просмотром, переработкой всего того, что было неудачно сделано раньше
  • анализом и исследованиями
  • ревизиями
  • наведением порядка по всем делам
  • восстановлением общения со старыми знакомыми
  • восстановлением давно забытых проектов
  • путешествиями туда, где вы уже бывали
  • отдыхом.

"В это время можно не только потерять вещи, но и найти что-то потерянное. Также можно вернуть долги или долги вернут вам. Для тех, кто связан с торговлей, возможно не только повышенное количество возвратов товаров, но и возвращение давних клиентов и партнеров", - отметила астролог.

По словам эксперта, наступает благоприятное время для тех, у кого в индивидуальном гороскопе Меркурий как раз ретроградный. Поэтому, несмотря на высокую вероятность изменения первоначальных планов, в этот период можно сделать немало полезных вещей. Главное - не спешить, все хорошо обдумывать и пытаться действовать благоразумно.

Напомним, ранее стало известно, что Таро-гороскоп на 26 ноября обещает шанс к счастью четырем знакам Зодиака.

Кроме этого, вы можете узнать, как ритуал с корицей станет магнитом для денег.

Читайте РБК-Украина в Google News
астроогія Гороскоп Астрология
NEWS
Бронь от мобилизации будет работать по-новому: как изменятся правила с декабря
Бронь от мобилизации будет работать по-новому: как изменятся правила с декабря