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З показів Prada в Мілані на передову: манекенник з Броварів став військовим медиком

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П'ятниця 01 квітня 2022 20:00
З показів Prada в Мілані на передову: манекенник з Броварів став військовим медиком Колаж РБК-Україна: Лев Улесов, модель з Броварів
Автор: Світлана Мащенко

Український манекенник Лев Улесов, який раніше співпрацював з такими брендами, як Givenchy, Hugo Boss, Prada і Lacoste, а в 2019-му навіть закривав показ Prada в Мілані, тепер служить в якості військового медика.

Свою історію 21-річний хлопець розповів виданню DailyStar.

Лев має медичну освіту, яка йому стала в нагоді, коли війська РФ вторглися на територію України.

Також хлопець протягом півтора року вивчав психологію, і знання йому ці дуже знадобилися на фронті.

Дорогий одяг Лев Улесов змінив на військову форму вже 27 лютого.

"Я бойовий медик, і мій план полягає в тому, щоб рятувати людей з гарячих точок, надавати першу допомогу і вивозити поранених з лінії фронту", - розповів хлопець.

Лев каже, що готовий відстоювати свою землю до самого кінця, поки війна не закінчиться.

Зараз модель позує ось так:

З показів Prada в Мілані на передову: манекенник з Броварів став військовим медикомЗ показів Prada в Мілані на передову: манекенник з Броварів став військовим медиком

А колись виглядав так:

З показів Prada в Мілані на передову: манекенник з Броварів став військовим медикомЗ показів Prada в Мілані на передову: манекенник з Броварів став військовим медикомЗ показів Prada в Мілані на передову: манекенник з Броварів став військовим медикомЗ показів Prada в Мілані на передову: манекенник з Броварів став військовим медиком

Фото: Лев Улесов (instagram.com/kapamelb)

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