"Это сложная история": Оля Цибульская ответила на слухи о беременности

Поклонники подозревают в беременности украинскую певицу Олю Цибульскую. Звезда ответила на подобные заявления в свою сторону и опровергла слухи о том, что она в надежде.

Беременная ли певица

По словам 37-летней певицы, во время войны она набрала лишний вес, поэтому о беременности здесь речь не идет.

"Уважаемые, я просто жирная", - сказала она.

Также она добавила, чтобы люди "отцепились друг от друга", ведь очень легко критиковать чью-то внешность и делать какие-то замечания.

"Кто-то без волос, потому что бреется, а кто-то - потому что борется со страшной болезнью. Кто-то набирает вес не потому что при надежде, а потому что в диком стрессе, проходит какое-то психическое лечение, принимает антидепрессанты, влияющие на гормональный фон. Это сложная личная история", - рассказала исполнительница.

Оля Цибульская и Слава Демин (скриншот: youtube.com)

Комплексует ли певица из-за лишнего веса

Звезда не скрывает, что имеет комплексы из-за лишнего веса. Однако заявляет, что сейчас на пути к возвращению к желаемой форме.

"Был 2019 год, когда я похудела, и я себе очень нравилась. Я весила 55 кг. Сейчас я заела все свои стрессы, и мой вес 68. Это комплекс. Когда я прихожу в какую-то форму - я себе нравлюсь. Я все-таки нравлюсь за любовь к себе. Это не значит, что нужно лежать на диване и обложиться фаст-фудом. Напротив, когда ты любишь себя, ты говоришь себе: "Девочка, жизнь главное не прос*ать". Давай бери себя в руки". Вот для меня это о любви к себе", - сказала она.

К тому же, Цибульская призвала людей меньше фокусироваться на внешнем и больше обращать внимание на внутреннее. По ее словам, когда у нее есть настроение, она может реагировать на хейт в соцсети.

"Иногда, когда у меня есть настроение, я реагирую на хейт. Я отписываю и посылаю. Я знаю, что есть люди, которые болезненно это воспринимают. Мне все равно, я уже не реагирую. Мне уже 37 лет. Шоу-бизнес - это жестокая школа", - добавила звезда.

Оля Цибульская (скриншот: youtube.com)