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"Холостяк 13": кто покинул проект во втором выпуске

Кто покинул второй выпуск проекта "Холостяк-13" (фото: instagram.com/holostyakstb)
Автор: Иванна Пашкевич

8 ноября зрители канала СТБ увидели 2 выпуск шоу «Холостяк-13». На второй неделе главный герой Александр "Терен" сходил на индивидуальные и групповые свидания. В конце эфира ветеран войны попрощался с претендентками, с которыми не видит общего будущего. Если во время первого эпизода проект покинуло семь участниц, то на этот раз уехало домой меньше девушек.

Кому же не досталась роза от Холостяка - узнайте в материале РБК-Украина (проект Styler).

Кто покинул "Холостяк-13" во втором выпуске

Первой девушкой, с которой попрощался Александр, стала сомелье Алина. Это произошло во время группового свидания с другой участницей Лизой. 

По словам ветерана, Алина постоянно рассказывала о себе, своей профессии, вине, и даже не поинтересовалась его увлечениями.

По мнению Терена, эта участница пришла за пиаром на шоу, но никак не искать любовь.

"Не хотел дальше тянуть интригу и должен был положить с этим сейчас", - отметил он.

Алина Пухальская (фото: instagram.com/holostyakstb)

Уже на церемонии роз Холостяк отправил домой девушку, которой он на первой вечеринке вручил розу первого впечатления - Таню.

"Мне хотелось бы, чтобы моя женщина была откровенна в своих эмоциях и рядом со мной", - объяснил главный герой шоу.

Татьяна покинула проект "Холостяк-13" (фото: instagram.com/holostyakstb)

По итогам 2 выпуска в шоу "Холостяк" осталось 11 девушек: Юстина, Светлана, Вероника, Вика, Лиза, Ксения, Настя, Анастасия, Илона, Алина, Инна.

Кто остался во 2 выпуске проекта "Холостяк-13" (фото: instagram.com/holostyakstb)

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