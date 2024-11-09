"Холостяк 13": кто покинул проект во втором выпуске

Кто покинул "Холостяк-13" во втором выпуске

Первой девушкой, с которой попрощался Александр, стала сомелье Алина. Это произошло во время группового свидания с другой участницей Лизой.

По словам ветерана, Алина постоянно рассказывала о себе, своей профессии, вине, и даже не поинтересовалась его увлечениями.

По мнению Терена, эта участница пришла за пиаром на шоу, но никак не искать любовь.

"Не хотел дальше тянуть интригу и должен был положить с этим сейчас", - отметил он.

Алина Пухальская (фото: instagram.com/holostyakstb)

Уже на церемонии роз Холостяк отправил домой девушку, которой он на первой вечеринке вручил розу первого впечатления - Таню.

"Мне хотелось бы, чтобы моя женщина была откровенна в своих эмоциях и рядом со мной", - объяснил главный герой шоу.

Татьяна покинула проект "Холостяк-13" (фото: instagram.com/holostyakstb)

По итогам 2 выпуска в шоу "Холостяк" осталось 11 девушек: Юстина, Светлана, Вероника, Вика, Лиза, Ксения, Настя, Анастасия, Илона, Алина, Инна.

Кто остался во 2 выпуске проекта "Холостяк-13" (фото: instagram.com/holostyakstb)