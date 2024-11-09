"Холостяк 13": кто покинул проект во втором выпуске

8 ноября зрители канала СТБ увидели 2 выпуск шоу «Холостяк-13». На второй неделе главный герой Александр "Терен" сходил на индивидуальные и групповые свидания. В конце эфира ветеран войны попрощался с претендентками, с которыми не видит общего будущего. Если во время первого эпизода проект покинуло семь участниц, то на этот раз уехало домой меньше девушек.
Кому же не досталась роза от Холостяка - узнайте в материале РБК-Украина (проект Styler).
Первой девушкой, с которой попрощался Александр, стала сомелье Алина. Это произошло во время группового свидания с другой участницей Лизой.
По словам ветерана, Алина постоянно рассказывала о себе, своей профессии, вине, и даже не поинтересовалась его увлечениями.
По мнению Терена, эта участница пришла за пиаром на шоу, но никак не искать любовь.
"Не хотел дальше тянуть интригу и должен был положить с этим сейчас", - отметил он.
Алина Пухальская (фото: instagram.com/holostyakstb)
Уже на церемонии роз Холостяк отправил домой девушку, которой он на первой вечеринке вручил розу первого впечатления - Таню.
"Мне хотелось бы, чтобы моя женщина была откровенна в своих эмоциях и рядом со мной", - объяснил главный герой шоу.
Татьяна покинула проект "Холостяк-13" (фото: instagram.com/holostyakstb)
По итогам 2 выпуска в шоу "Холостяк" осталось 11 девушек: Юстина, Светлана, Вероника, Вика, Лиза, Ксения, Настя, Анастасия, Илона, Алина, Инна.
Кто остался во 2 выпуске проекта "Холостяк-13" (фото: instagram.com/holostyakstb)
Ранее мы рассказывали, что на "Холостяк" пришла еще одна участница, которую никто не знал.