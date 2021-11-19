Холостячка 2: астролог назвала учасника, у якого найбільше шансів вкрасти серце Злати Огневич

Головне романтичне шоу країни Холостячка 2 цієї п'ятниці, 19 листопада покаже вже десятий випуск, де за серце красуні-співачки Злати Огневич боротимуться четверо чоловіків: Дмитро Шевченко, Андрій Задворний, Андрій Хветкевич і Максим Тарапата. У кого найбільше шансів підкорити "холостячку" - читайте нижче в нашому матеріалі.

Дмитро Шевченко

Молодому чоловікові 38 років, він розлучений. Вже 3 роки розвиває свій бізнес - клінінгову компанію у Львові. Займається спортом, багато подорожує. Він пройшов 300 км пішки з Португалії до Іспанії.

На думку астролога, Дмитро володіє інтелектом вище середнього, швидко освоює нові навички.

"Товариський хлопець, наділений навичками продажника і здатністю знаходити спільну мову з людьми. Схильний до акторських і ораторських схильностей, залипає в соцмережі і фільми", - розповідає Аріна.

На її думку, він не вміє тверезо оцінювати реалії навколишнього світу і рішуче діяти відповідно до обставин, що складаються. Він досить поверхневий, а його самооцінка плаває від ситуації до ситуації, справляє враження легковажної людини.

"Світ сприймається як казино, сцена, простір гри і досягнень, де треба виставити себе в кращому світлі", - говорить експерт.

Стосунки для Дмитра - це спосіб продемонструвати себе, підживити своє его атмосферою радості, компліментів і свята. Намагається знайти другу половинку, яка відображає його кращі якості.

Майстерно презентує себе і чекає того ж від об'єкта своєї любові - все найкраще, яскраве і унікальне. Бажає, щоб в почуттях була іскорка, елемент гри.

"Зі Златою вони на різній хвилі, мало спільного і відсутнє взаєморозуміння, присутній аспект пристрасті, на якому і тримається симпатія", - резюмувала астролог.

Фото: Дмитро Шевченко (instagram.com/holostyakstb)

Андрій Задворний

Андрію 31 рік, він двічі був одружений, є дочка. Підприємець, має власне виробництво дерев'яних розвиваючих іграшок для дітей від року до 10. За освітою юрист, але швидко розчарувався в професії, купив два верстати і перейшов в цех.

На думку Аріни Артурівни, Андрій хлопець товариський, напружений, серйозний, з нотками деспотичності і почуттям власництва.

"Самооцінка Андрія пов'язана з можливістю бути вільним, живитися враженнями і різноманітністю, перебувати в колі друзів за інтересами, з ким можна накреативити щось неймовірне", - впевнена експерт.

Світ сприймається ним як красивий простір, де треба мудрувати і будувати стосунки. Не любить різкості і хамства, особливо з боку жінок.

Його емоції часто награні, але в цілому м'які і плавні, що видаються мозком відповідно до соціальної ситуації. Присутня лукавість, залежність, прагнення всім догодити, багато слів - мало справ.

Відносини для Андрія - це елемент соціальної реалізації або як втіха для тіла. Партнера він вибирає з точки зору здорового глузду, почуття включаються повільно і здатні тривати все життя.

"Головний пріоритет для нього - надійна людина, хто не підведе і з ким можна жити десятиліттями до старості. Може бути сам вірним і відданим партнером", - додала астролог.

Він любить контролювати, люті ревнощі межують з бездушністю в кризових ситуаціях, може використовувати любов як інструмент для облаштування свого життя.

"Злата робить печатку щастя Андрію, що дає йому відчуття щастя з нею, але з його боку буде багато контролю, обмежень і ревнощів. У обох Венера в Козерозі, люблять однаково - до стосунків підходять серйозно, можуть бути вірними партнерами один для одного. Сексуальний потяг і сумісність", - підсумувала експерт.

Фото: Андрій Задворний (instagram.com/holostyakstb)

Андрій Хветкевич

Андрію 38 років. Він - бізнесмен, власник IT-компанії. Три роки тому захопився фрідайвінгом, і за такий короткий проміжок часу став чемпіоном України та США. Рекорд Андрія - нирок із затримкою дихання на 4 хвилини і занурення на 97 метрів. Він жив у Лос-Анджелесі, Таїланді, Майамі, на Гаваях. Останнє місце проживання - Мексика.

"Самооцінка Андрія залежить від духовного настрою, погоні за мрією, задоволення від служіння (допомоги) людям і відчуття емоційної єдності з усім живим", - вважає астролог.

У житті присутня жертовність, ідеалізм, хаос. Світ він сприймає як роботу на собою, важку працю і місце де потрібно домагатися мети і завойовувати вершини.

"Атмосфера затишку і релаксу Андрія складається з матеріального достатку, чітко визначеного соціального статусу, повного контролю над основними життєвими сферами", - говорить експерт.

Стосунки для нього, як поле бою, арена для конкуренції. Присутня яскравість почуттів і демонстративність симпатій. Він чекає яскраву, пристрасну, спортивну жінку-мрію.

"Злата може бути щаслива перший час з Андрієм", - додала експерт.

Фото: Андрій Хветкевич (instagram.com/holostyakstb)

Максим Тарапата

Максиму 32 роки. Він співзасновник декількох компаній в Шанхаї: експортно-імпортна компанія (співвласник, CEO), салони краси (співвласник). Захоплюється серфінгом, лижами, вокалом, сальсою. Вміє каліграфічно писати ієрогліфи.

"Містичний, духовний, романтичний, мудрий, трохи дивний і ексцентричний. Атмосфера затишку і релаксу складається з улюблених людей, красивого одягу, входження в ситуації елітарності і обраності, зіткнення з мистецтвом", - розповідає астролог.

При цьому його емоції часто награні, іноді дуже різкі і дивні.

"Відносини сповнені парадоксів, почуття холодні і від розуму, в залежності від структури ядра зустрічається варіант поверхневої любові, замішаної з дружбою, де завдання "перепробувати все", може любити відразу кілька жінок одночасно, схильний до зрад", - додала Аріна.

Можуть бути несподівані повороти в почуттях, коли пристрасне бажання володіння об'єктом любові раптом змінюється абсолютною холодністю і втратою всякого інтересу.

Свобода, спільні інтелектуальні інтереси, взаємна повага прав один одного є головною цінністю в любові для Максима.

"У них зі Златою присутня взаємна симпатія і дружній зв'язок, вони разом готові на різного роду експерименти, їм весело і цікаво проводити один з одним час. Сильний сексуальний потяг і аспект пристрасті. Але при цьому присутня велика конфліктність і величезна кількість сварок, образ і претензій один до одного", - додала експерт.

На думку астролога, зі Златою їм краще дружити - буде куди більше користі.

Фото: Максим Тарапата (instagram.com/holostyakstb)