Холодні зливи накриють півкраїни: в яких областях буде наймерзенніша погода

Погода в Україні кардинально зміниться майже по всій країні
Погода в Україні у четвер, 26 вересня, принесе проливні дощі на значну територію. І якщо сьогодні від холодних опадів потерпали жителі Заходу і прилеглих до регіону областей, то вже завтра зливи охоплять півкраїни.
Про це пише на своїй сторінці в Facebook Наталка Діденко, яка закликає "до повної бойової готовності" грибників.
Погода в Україні (фото: facebook.com/tala.didenko)
Так, 26 вересня сухо буде лише на Сході, Півдні і в частині центральних областей.
Гарною новиною можна назвати відступ нічних заморозків, що на деякий час втішить жителів міст, які сидять у холодних квартирах.
Але денна температура залишається на колишньому рівні. Завтра - від +14 до +20 градусів.
У Києві завтрашній день принесе мерзенну погоду - дощ і близько +13 градусів вдень.
Погода в Україні (фото: facebook.com/tala.didenko)
Варто зазначити, що картка від синоптиків Українського гідрометцентру підтверджує дані Наталки Діденко. На ній також можна побачити, що завтра у більшості областей очікуються зливи.
Погода в Україні (фото: meteo.gov.ua)