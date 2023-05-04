Холодной или горячей: какой водой лучше всего мыть волосы

Уход за волосами составляет неотъемлемую часть нашей жизни. Необходимо мыть волосы в воде правильно температуры, чтобы предотвратить частое загрязнение.

Об этом сообщила трихолог Юлиана Ерстенюк в Instagram .

Какой водой мыть волосы

По ее словам, вода для мытья головы не должна быть горячей или холодной. Лучше всего, чтобы вода была теплой.

Все потому, что холодная - сужает сосуды и будет нарушать кровоснабжение фолликул и будет способствовать плохому растворению кожного жира.

А горячая вода наоборот будет расширять сосуды и будет стимулировать сальные железы к выработке кожного жира. В результате голова будет быстрее "жирнеть".

Если часто мыть волосы горячей водой, стенки сосудов становятся слабыми, кожа теряет упругость.

Как часто мыть

В целом, волосы нужно мыть тогда, когда возникает такая необходимость. В среднем - один раз в три дня.

Владельцам жирной кожи нужны более частые водные процедуры, чем тем, у кого она сухая. Длинные волосы следует мыть реже, чем короткие.

Также, если у вас достаточно густые, плотные или вьющиеся волосы, ежедневное мытье шампунем может навредить, сделав волосы сухими.

К тому же волосы могут быстро загрязняться из-за частого расчесывания и укладки. Поэтому важно следить за чистотой расчески, периодически мыть ее и обрабатывать антисептиком.

Кроме того, причиной загрязнения могут быть и факторы внешней среды. Во время прогулок на открытом воздухе на волосах оседают частицы пыли.