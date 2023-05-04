Холодною чи гарячою: якою водою найкраще мити волосся

Догляд за волоссям становить невід'ємну частину нашого життя. Необхідно мити волосся у воді правильно температури, щоб запобігти частому забрудненню.

Про це повідомила трихолог Юліана Ерстенюк в Instagram .

Якою водою мити волосся

За її словами, вода для миття голови не повинна бути гарячою чи холодною. Найкраще, щоб вода була теплою.

Все тому, що холодна - звужує судини і порушуватиме кровопостачання до фолікул та сприятиме поганому розчиненню шкірного жиру.

А гаряча вода навпаки буде розширювати судини та стимулюватиме сальні залози до вироблення шкірного жиру. В результаті голова буде швидше "жирніти".

Якщо часто мити волосся гарячою водою, стінки судин стають слабкими, шкіра втрачає пружність.

Як часто мити

Загалом, волосся потрібно мити тоді, коли виникає така необхідність. В середньому - один раз в три дні.

Володарям жирної шкіри будуть потрібні більш часті водні процедури, ніж тим, у кого вона суха. Довге волосся слід мити рідше, ніж коротке.

Також, якщо у вас досить густе, щільне або кучеряве волосся, щоденне миття шампунем може нашкодити, зробивши волосся сухими.

До того ж волосся може швидко забруднюватись через часте розчісування і укладання. Тому важливо стежити за чистотою гребінця, періодично мити його і обробляти антисептиком.

Окрім того, причиною забруднення можуть бути також і фактори зовнішнього середовища. Під час прогулянок на свіжому повітрі на волоссі осідають частинки пилу.