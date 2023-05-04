Холодною чи гарячою: якою водою найкраще мити волосся
Догляд за волоссям становить невід'ємну частину нашого життя. Необхідно мити волосся у воді правильно температури, щоб запобігти частому забрудненню.
Про це повідомила трихолог Юліана Ерстенюк в Instagram.
Якою водою мити волосся
За її словами, вода для миття голови не повинна бути гарячою чи холодною. Найкраще, щоб вода була теплою.
Все тому, що холодна - звужує судини і порушуватиме кровопостачання до фолікул та сприятиме поганому розчиненню шкірного жиру.
А гаряча вода навпаки буде розширювати судини та стимулюватиме сальні залози до вироблення шкірного жиру. В результаті голова буде швидше "жирніти".
Якщо часто мити волосся гарячою водою, стінки судин стають слабкими, шкіра втрачає пружність.
Як часто мити
Загалом, волосся потрібно мити тоді, коли виникає така необхідність. В середньому - один раз в три дні.
Володарям жирної шкіри будуть потрібні більш часті водні процедури, ніж тим, у кого вона суха. Довге волосся слід мити рідше, ніж коротке.
Також, якщо у вас досить густе, щільне або кучеряве волосся, щоденне миття шампунем може нашкодити, зробивши волосся сухими.
До того ж волосся може швидко забруднюватись через часте розчісування і укладання. Тому важливо стежити за чистотою гребінця, періодично мити його і обробляти антисептиком.
Окрім того, причиною забруднення можуть бути також і фактори зовнішнього середовища. Під час прогулянок на свіжому повітрі на волоссі осідають частинки пилу.
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