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Ходить босиком не так полезно, как мы думали: почему врачи предостерегают от этого

Почему дома нельзя ходить босиком (фото: freepik)
Автор: Василина Копытко

Многие украинцы привыкли дома ходить босиком, мол, так ноги отдыхают от обуви после тяжелого рабочего дня и стопа расслабляется. Однако врачи предостерегают от такой привычки, потому что это может привести к неприятным последствиям.

Об этом рассказала подолог Оксана Луцай в Instagram.

Почему нельзя ходить босиком дома

"По исследованиям Американской ассоциации здравоохранения выявлено, что больше всего травмируются детки и взрослые именно босиком. Поэтому в Америке запрещено ходить дома босиком", - говорит врач.

Луцай объясняет, что при такой ходьбе ступня часто ударяется о жесткую поверхность и в будущем может произойти беда в виде пяточной шпоры.

"При хождении по полу босиком почти всегда удары приходятся на пятки. Чаще это происходит, когда мы ходим по ламинату или плитке, поэтому нужно ходить в тапочках", - отмечает подолог.

Какими должны быть тапочки

"Тапки не должны быть плоские, потому что стопа должна перекатываться при ходьбе. В идеале это должен быть ортопедический шлепанец, в который вставляется индивидуальная стелька", - объясняет Луцай.

Ортопедические стельки обеспечивают адекватную поддержку любой стопе, предотвращая патологии опорно-двигательной системы. Их даже рекомендуют носить повседневно при активном образе жизни и при работе стоя.

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