Как защитить кожу малыша летом: советы от педиатра
Кожа младенцев гораздо нежнее, чем у взрослых. Поэтому она нуждается в более бережном уходе, особенно летом - под палящим солнцем, которое может навредить малышу.
О том, как ухаживать за кожей младенцев летом, рассказала педиатр Ирина Одарчук в Instagram.
Почему кожа младенцев требует особой защиты
"Родители, запомните, не существует в природе такого понятия, как "здоровый загар". Загар - это реакция кожи на действие УФ-лучей", - пишет врач.
Особенности детской кожи:
- Тоньше. Детская кожа имеет только 3 слоя (у взрослых 5)
- Более слабая. Потому что между дермой и эпидермисом связь меньше по сравнению с кожей взрослых. А это значит, что детская кожа более подвержена раздражениям, воспалениям, аллергическим реакциям.
- Более чувствительная. Сальные и потовые железы малыша полностью развиваются лишь к 3 годам, поэтому первое время работают слабо.
- Более нежная. И причина этой нежности - в тонком эпидермисе, неплотных сосудистых стенках и слабом иммунитете.
Как защитить кожу малыша летом
"Сегодня хочу рассказать, как ухаживать за кожей младенца именно летом, чтобы предотвратить появление опрелостей, потнички, дерматита, солнечных ожогов", - пишет Одарчук.
Советует придерживаться следующих рекомендаций:
- Выбирайте кремы с легкой текстурой.
- Мыло используйте при необходимости очистить кожу от загрязнений.
- Если кожа шелушится - используйте детский крем с органическим составом.
- В жару старайтесь меньше использовать масла. И не забывайте, что масла закупоривают поры.
"Желательно водные процедуры в жару устраивать 2-3 раза в день. Если нет возможности часто купать - протирайте влажным полотенцем или салфетками. Также устраивайте воздушные ванны, которые снижают риск опрелостей и потницы", - говорит педиатр.
Она советует летом раздевать малыша, чтобы кожа дышала, но только в тени. А во избежание перегревов не укутывать ребенка, оставлять без подгузников, одежду и пеленки выбирать из натуральных тканей.
"После купания и после смены подгузников смазывайте малышу ягодицы и бедра барьерным кремом. Чтобы избежать пеленочного дерматита и потницы всегда следите за сухостью кожи. И еще один важный момент - выбирайте солнцезащитное средство с высокой степенью защиты - советую минимум 30 SPF", - говорит Одарчук.
Раньше мы рассказывали о том, как приучить детей есть больше овощей и фруктов.
Читайте также о том, как часто мыть голову ребенку шампунем.