Как защитить кожу малыша летом: советы от педиатра

Кожа младенцев гораздо нежнее, чем у взрослых. Поэтому она нуждается в более бережном уходе, особенно летом - под палящим солнцем, которое может навредить малышу.

О том, как ухаживать за кожей младенцев летом, рассказала педиатр Ирина Одарчук в Instagram .

Почему кожа младенцев требует особой защиты

"Родители, запомните, не существует в природе такого понятия, как "здоровый загар". Загар - это реакция кожи на действие УФ-лучей", - пишет врач.

Особенности детской кожи:

Тоньше. Детская кожа имеет только 3 слоя (у взрослых 5)

Более слабая. Потому что между дермой и эпидермисом связь меньше по сравнению с кожей взрослых. А это значит, что детская кожа более подвержена раздражениям, воспалениям, аллергическим реакциям.

Более чувствительная. Сальные и потовые железы малыша полностью развиваются лишь к 3 годам, поэтому первое время работают слабо.

Более нежная. И причина этой нежности - в тонком эпидермисе, неплотных сосудистых стенках и слабом иммунитете.

Как защитить кожу малыша летом

"Сегодня хочу рассказать, как ухаживать за кожей младенца именно летом, чтобы предотвратить появление опрелостей, потнички, дерматита, солнечных ожогов", - пишет Одарчук.

Советует придерживаться следующих рекомендаций:

Выбирайте кремы с легкой текстурой.

Мыло используйте при необходимости очистить кожу от загрязнений.

Если кожа шелушится - используйте детский крем с органическим составом.

В жару старайтесь меньше использовать масла. И не забывайте, что масла закупоривают поры.

"Желательно водные процедуры в жару устраивать 2-3 раза в день. Если нет возможности часто купать - протирайте влажным полотенцем или салфетками. Также устраивайте воздушные ванны, которые снижают риск опрелостей и потницы", - говорит педиатр.

Она советует летом раздевать малыша, чтобы кожа дышала, но только в тени. А во избежание перегревов не укутывать ребенка, оставлять без подгузников, одежду и пеленки выбирать из натуральных тканей.

"После купания и после смены подгузников смазывайте малышу ягодицы и бедра барьерным кремом. Чтобы избежать пеленочного дерматита и потницы всегда следите за сухостью кожи. И еще один важный момент - выбирайте солнцезащитное средство с высокой степенью защиты - советую минимум 30 SPF", - говорит Одарчук.