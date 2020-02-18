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Ветеран АТО назвав справжню причину бою під Золотим

STYLERЖиття    18.02.2020 - 20:22
Ветеран АТО назвав справжню причину бою під Золотим
Ветеран АТО Андрій Римарук розповів про причини бою під Золотим (фото: mil.gov.ua)

Ветеран АТО Андрій Римарук розповів чому бойовики влаштували бій під Золотим

Ветеран АТО Андрій Римарук розповів, що сьогоднішній бій під Золотим був пов'язаний з наглядовим постом "Баня". Справа в тому, що на початку січня військові ЗСУ зайняли сіру зону навколо Золотого, і саме цей пост став кісткою в горлі росіян.

З моменту закріплення військових ЗСУ бойовики стали менше стріляти, при цьому всі їх спроби вести вогонь одразу ж придушувалися. Тому вони так сильно і хотіли відбити цей пост у наших бійців.

Бойовики вели артилерійський вогонь, а потім розділилися на дві групи приблизно по 10 чоловік і штурмом пішли на наглядовий пост. Українська сторона вирішила завдати удару у відповідь. Про це Римарук розповів на своїй сторінці в Facebook.

При цьому бійцям ЗСУ довелося покинути позицію, через те, що був викликаний вогонь по ворогу, відстань до якого було всього 150-200 метрів, а радіус розльоту осколків становить 152 мм.

Він також зазначив, що військові ЗСУ дали гідну відсіч бойовикам і ті запросили режим припинення вогню. Одного захисника України врятувати не вдалося, його просто не встигли витягнути з поля бою. У даний момент вогонь припинився і працюють представники СЦКК.

Завтра, 19 лютого, повинен пройти обмін загиблими. Ворог зазнав серйозних втрат після свого нападу.

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