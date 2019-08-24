Зеленський відзначив держнагородами 24 іноземців

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Зокрема, нагороди отримали представники діаспори

Президент України Володимир Зеленський відзначив державними нагородами 24 громадян іноземних держав. Відповідний указ був розміщений на сайті глави держави, передає РБК-Україна.

Згідно з текстом указу президента №622/2019, державні нагороди були надані за "вагомий внесок у зміцнення міжнародного авторитету України, розвиток міждержавного співробітництва та плідну громадську діяльність".

Так, орденом Ярослава Мудрого 2-го ступеня Зеленський нагородив колишнього президента Стортингу Норвегії Олеміка Томмессена, також ордени Ярослава Мудрого, але 4-го та 5-го ступенів, отримали почесний генконсул України в Угорщині Рот Шандор та колишні президенти Світового конгресу українців Павло Ґрод та Євген Чолій. Керівник дипмісії УНР у Ватикані в 1918-21 роках Франц-Ксаверій Бонн отримав орден Ярослава Мудрого 5-го ступеня посмертно.

Крім того, ще 19 громадян іноземних держав були відзначені такими державними нагородами як ордер "За заслуги" 3-го ступеня, ордени княгині Ольги 1-го та 2-го ступеня, а також Хрестом Івана Мазепи.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що під час виступу на урочистостях, присвячених Дню незалежності, президент Володимир Зеленський повідомив, що підписав указ про запровадження Дня пам'яті захисників України, який відзначатиметься щорічно 29 серпня.

Крім того, під час урочистих заходів Зеленський звернувся до українців. Як зазначив глава держави, за 28 років українці зберегли незалежність і свободу країни, хто ціною власної свободи, хто ціною власного життя.