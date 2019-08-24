ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Зеленський відзначив держнагородами 24 іноземців

Новини » Політика    24.08.2019 - 15:26
Зеленський відзначив держнагородами 24 іноземців
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Зокрема, нагороди отримали представники діаспори

Президент України Володимир Зеленський відзначив державними нагородами 24 громадян іноземних держав. Відповідний указ був розміщений на сайті глави держави, передає РБК-Україна.

Згідно з текстом указу президента №622/2019, державні нагороди були надані за "вагомий внесок у зміцнення міжнародного авторитету України, розвиток міждержавного співробітництва та плідну громадську діяльність".

Так, орденом Ярослава Мудрого 2-го ступеня Зеленський нагородив колишнього президента Стортингу Норвегії Олеміка Томмессена, також ордени Ярослава Мудрого, але 4-го та 5-го ступенів, отримали почесний генконсул України в Угорщині Рот Шандор та колишні президенти Світового конгресу українців Павло Ґрод та Євген Чолій. Керівник дипмісії УНР у Ватикані в 1918-21 роках Франц-Ксаверій Бонн отримав орден Ярослава Мудрого 5-го ступеня посмертно.

Крім того, ще 19 громадян іноземних держав були відзначені такими державними нагородами як ордер "За заслуги" 3-го ступеня, ордени княгині Ольги 1-го та 2-го ступеня, а також Хрестом Івана Мазепи.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що під час виступу на урочистостях, присвячених Дню незалежності, президент Володимир Зеленський повідомив, що підписав указ про запровадження Дня пам'яті захисників України, який відзначатиметься щорічно 29 серпня.

Крім того, під час урочистих заходів Зеленський звернувся до українців. Як зазначив глава держави, за 28 років українці зберегли незалежність і свободу країни, хто ціною власної свободи, хто ціною власного життя.

Зеленський обговорив з делегацією Світового банку заплановані реформи в Україні Зеленський дав громадянство України 11 іноземцям, які воювали на Донбасі
Новини України Володимир ЗеленськийнаградаДиаспора
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся