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Тоня Матвієнко розповіла про реакцію мами на її вагітність у 16 років

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Середа 20 жовтня 2021 19:26
Тоня Матвієнко розповіла про реакцію мами на її вагітність у 16 років Фото: Тоня Матвієнко разом з мамою Ніною Матвієнко (instagram.com/tonya_matvienko)
Автор: Роман Мирончук

Тоня Матвієнко ніколи не приховувала, що свого первістка, дочку Уляну вона народила в ранньому віці - в 16 років. Українська співачка завагітніла від свого хлопця, якому було 23 роки. При цьому від мами вона спочатку все приховувала.

Про це Матвієнко розповіла у програмі "ЖВЛ".

Співачка зізналася про свою вагітність двоюрідній сестрі, а знаменитій мамі Ніні Матвієнко дівчата розповіли на другому місяці вагітності Тоні. Реакція Ніни Матвієнко була позитивною

"Ура! Як добре!". Вона зраділа так. Вона нормально цю інформацію сприйняла. Без всякого там приниження мене, обзивання і стресу", - заявила артистка.

Заради сім'ї дівчина відклала мрію про сцену. Вона вийшла заміж і переїхала до чоловіка. Після 10 років шлюбу Їхні стосунки дали тріщину і пара розійшлася. Поле чого вона разом з дочкою Уляною повернулася до мами.

"Дуже їй вдячна, що вона мені дозволила повернутися додому. Я важко проявляю свою любов до мами. Не можу сказати їй про це і обійняти. Коли повернулася, сказала, що я звідси нікуди не подінуся від мами. Ось так і живемо досі", - поділилася Тоня.

Пізніше в 2011 році на проєкті "Голос країни" вона познайомилася зі своїм другим чоловіком співаком Арсеном Мірзояном. У 2016 році у них народилася дочка, яку назвали на честь бабусі - Ніна.

Тоня Матвієнко розповіла про реакцію зіркової мами на її вагітність у 16 років (відео: YouTube)

Нагадаємо, Арсен Мірзоян і Тоня Матвієнко розповіли про поповнення в родині.

Ми також писали про те, що Тоня Матвієнко відзначила своє 40-річчя, знявшись у фотосесії для журналу Viva!

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Тоня Матвиенко Нина Матвиенко
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