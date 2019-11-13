Хочу її обійняти: Клінтон зізналася в почуттях Меган Маркл

Меган Маркл, яка нещодавно поскаржилася на жорсткий пресинг з боку британських ЗМІ, отримала потужну підтримку від своєї співвітчизниці Хілларі Клінтон. Колишня американська актриса, ставши герцогинею Сассекською, сповна відчула тягар публічності, жертвою якої колись стала принцеса Діана.

Екс-кандидат у президенти США висловила обурення з приводу того, що західні ЗМІ часто публікують на своїх сторінках расистські та сексистські коментарі, пише Daily Mail.

Так, Меган часом закидають те, що вона вибілила шкіру чи прибрала грудні імпланти. Крім того, герцогині іноді дорікають в тому, що вона погана мати або ж набрала зайву вагу.

Меган Маркл і принц Гаррі з сином Арчі (фото: royal.uk)

На думку Клінтон, расова приналежність Меган не повинна бути об'єктом критики в сучасному суспільстві. Хілларі висловила бажання обійняти герцогиню, яку їй щиро шкода.

"Як мати, я просто хочу обійняти її. Я хочу сказати їй, щоб вона трималася і не дозволяла нікому засмутити себе. Продовжуй роби те, що вважаєш правильним", - сказала дружина Білла Клінтона.

Політик також додала, що людям варто просто порадіти щирому коханню Меган і Гаррі.

Варто відзначити, що на початку жовтня принц Гаррі подав до суду на британський таблоїд, який опублікував особисту переписку Меган з її батьком Томасом Марклом.