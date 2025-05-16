Хочется найти грибы, а леса рядом нет? 5 вкусных грибов, которые растут в полях и лугах

Полевой шампиньон (шампиньон)

Этот гриб хорошо знаком всем - именно его выращивают в промышленных масштабах. В природе полевой шампиньон растет на лугах, полях, вдоль дорог и даже в садах. Имеет круглую белую или немного кремовую шапочку, которая впоследствии раскрывается, и ножку с пленочным кольцом. Мякоть белоснежная, но при разрезании розовеет.

Важно не спутать его с ядовитой бледной поганкой, которая на первый взгляд может быть похожей - поэтому всегда проверяйте окраску пластинок: у шампиньона они розовые или темно-коричневые, а не белые.

Полевые шампиньоны (фото: Википедия)

Гриб-зонтик

Грибы-зонтики легко узнать благодаря характерному виду - шляпка похожа на зонтик с чешуйками, а ножка тонкая и высокая. Растет этот гриб на лугах, в степях и на опушках, часто по одному или небольшими группами. Молодые грибы имеют яйцевидную форму, но со временем шапка раскрывается.

Важно не перепутать съедобный гриб-зонтик с желтым или красным мухомором, которые имеют похожие чешуйки. Гриб-зонтик имеет приятный ореховый аромат, идеально подходит для жарки и запекания.

Гриб-зонтик (фото: Википедия)

Полевые опята

Эти грибы менее известны, чем лесные опята, однако их также ценят за вкус и аромат. Растут они на лугах, полянах, в траве, иногда возле гнилых пеньков или корней.

Отличаются тонкой длинной ножкой и шляпкой, которая у молодых грибов полусферическая, а со временем становится плоской. Цвет - светло-желтый или кремовый. Полевые опята стоит предварительно отварить, чтобы уменьшить вероятность аллергических реакций. Их можно мариновать или жарить - вкус очень нежный.

Полевые опята (фото: Википедия)

Садовая энтолома

Этот гриб появляется весной и в начале лета, часто в садах, на полях или возле хозяйственных участков. Садовая энтолома имеет кремово-белую шапочку, которая со временем распрямляется, и плотную белую ножку. Запах - приятный, немного фруктовый.

Однако важно быть внимательным: энтолому легко спутать с ядовитыми представителями своего рода, в частности - с энтоломой ядовитой. Поэтому собирайте эти грибы только тогда, когда уверены в узнаваемости. В кулинарии ее используют для тушения, а также добавляют в супы.

Садовая энтолома (фото: Википедия)

Майская рядовка

Как понятно из названия, этот гриб появляется в мае - часто раньше других. Растет на лугах, возле тропинок, в садах и даже возле человеческих домов. Имеет плотную, кремовую или светло-бежевую шапку, которая немного скользкая на ощупь.

Мякоть плотная, белая, с характерным запахом муки или свежего хлеба. Майскую рядовку часто жарят или добавляют в пироги - она имеет нежный вкус и хорошо сохраняет форму при приготовлении. Это один из самых любимых весенних грибов опытных грибников.

Майская рядовка (фото: Википедия)