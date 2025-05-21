Хотите чего-то сладкого? 5 рецептов десертов, которые не вредят здоровью

Когда речь идет о здоровом питании, то многие боятся, что десерт нужно полностью исключить со стола. Однако это далеко не так, поскольку десерты могут вписаться в здоровый, сбалансированный рацион.

Диетолог Сапна Перувемба рассказала, что вполне нормально иногда наслаждаться традиционными десертами.

Кусочки яблок в шоколаде

Они содержат клетчатку из фруктов и антиоксиданты из шоколада.

Кроме того, вы можете проявить креативность и повысить питательность с такими начинками, как орехи, семена и гранола.

Ингредиенты:

черный шоколад - 170 г

1 ч. л. кокосового масла

2 яблока

измельченные фисташки, поджаренные семена кунжута, измельченный соленый арахис, розовая гималайская морская соль, гранола

Растопите шоколад, добавьте кокосовое масло и перемешайте. Переложите шоколадную смесь в относительно узкий стакан или мерную чашку.

Нарежьте яблоки ломтиками, обмакните половинку в шоколадную смесь и выложите на тарелку, застеленную пергаментной бумагой. После этого быстро посыпьте начинкой.

Поставьте в холодильник на 15 минут или пока шоколад не застынет.

Яблоки в шоколаде (фото: realsimple.com)

Тарталетки из черного шоколада и кокоса

Этот десерт богат питательными веществами, которые сочетают высококачественный белок из яичных белков и клетчатку для поддержания баланса сахара в крови.

Десерт натурально подслащен кленовым сиропом, горьким шоколадом с высоким содержанием антиоксидантов и какао.

Ингредиенты:

2 яичных белка

кокосовая стружка

1 ч.л ванильного экстракта

2 ст.л чистого кленового сиропа

1/2 ч.л мелко молотой морской соли

измельченный черный шоколад

сливочное масло

1 ст.л какао

1/4 ч.л пластинчатой морской соли

Разогрейте духовку до 175°C и смажьте 20 миниатюрных форм для маффинов кулинарным спреем.

Взбивайте яичные белки в большой миске до образования пены, примерно 30 секунд. Добавьте кокосовую стружку, ваниль, 1 столовую ложку кленового сиропа и морскую соль, а затем взбивайте венчиком до однородной массы.

Поместите примерно 2 чайные ложки смеси в каждую формочку для маффинов, равномерно прижимая тыльной стороной чайной ложки дно и стенки каждой формочки. Выпекайте в разогретой духовке до золотисто-коричневого цвета.

Тем временем разогрейте шоколад, добавьте масло, какао, 1 столовую ложку воды, остальной кленовый сироп и молотую морскую соль, перемешайте до однородности.

Переложите шоколадную смесь в полиэтиленовый пакет с застежкой-молнией и сделайте небольшое отверстие в одном углу. Выложите смесь в охлажденные тарталетки, а затем посыпьте хлопьями морской соли.

Тарталетки из черного шоколада и кокоса (фото: realsimple.com)

Зеленый смузи

Этот яркий смузи - мощный источник питательных веществ, противовоспалительных свойств, богатый клетчаткой, антиоксидантами и ключевыми витаминами, которые поддерживают здоровье кишечника, функцию сосудов и иммунную устойчивость.

Ингредиенты:

1 стакан соевого молока

1 стакан свежего молодого шпината

1 огурец

1 яблоко

1 стакан замороженных кусочков ананаса

2 столовые ложки семян конопли

щепотка кошерной соли

1 ч.л нектара или сиропа агавы

Смешайте все ингредиенты в блендере, начиная с конопляного молока. Взбивайте до однородной массы примерно 1 минуту.

Зеленый смузи (фото: realsimple.com)

Банан в шоколаде

Бананы - еще один фрукт, который просто идеально подходит, если обмакнуть в шоколад.

Ингредиенты:

2 банана

2 стакана черного шоколада

миндальное масло

хлопьевидная морская соль

Нарежьте бананы и выложите их на противень, застеленный пергаментной бумагой.

Намажьте одну сторону миндальным маслом и сделайте бутерброд из другого кусочка банана. Продолжайте, пока не используете все ломтики банана. Положите бананы в морозилку примерно на час.

Растопите шоколад и с помощью вилки осторожно обмакните каждый кусочек в шоколад, чтобы он покрывал как минимум половину бананового сэндвича.

В конце посыпьте каждый сверху небольшим количеством хлопьевидной морской соли и поставьте обратно в морозилку.

Банан в шоколаде (фото: realsimple.com)

Морковное печенье

Оно содержит овощи и меньше сахара, чем традиционное печенье. Это печенье также полностью безглютеновое. Миндальная мука добавляет полезные жиры и клетчатку, а яйца содержат белок и питательные вещества, которые поддерживают здоровье мозга.

Ингредиенты:

1 стакан овсяных хлопьев

1 стакан миндальной муки

1 ч.л разрыхлителя

1 ч.л молотой корицы

кошерная соль

молотый мускатный орех

1 яйцо

кокосовое масло

кленовый сироп и экстракт масла

4 моркови

измельченные грецкие орехи

Разогрейте духовку до 175°C и застелите противень пергаментной бумагой. Взбейте овсянку, муку, разрыхлитель, корицу, соль и мускатный орех в большой миске. Добавьте туда яйцо. Взбейте масло, сироп и ваниль до однородности, смешивая влажные ингредиенты с сухими. Добавьте морковь и грецкие орехи, пока не образуется однородное тесто.

Набирайте смесь и сделайте плотный компактный шарик. Разложите шарики на противне на расстоянии примерно 2,5 см друг от друга и прижмите, чтобы немного сплющить.

Выпекайте, пока печенье не станет золотистым, а верхушка немного не потрескается, примерно 30 минут.

Морковное печенье (фото: realsimple.com)