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Анастасія Заворотнюк звернулася до шанувальників вперше за півроку

Неділя 13 вересня 2020 13:38
Анастасія Заворотнюк звернулася до шанувальників вперше за півроку
Анастасія Заворотнюк (фото: instagram.com/a_zavorotnyuk)
Автор: Анна Кисельова

Анастасія Заворотнюк півроку не з'являлася у соціальних мережах

Відома російська актриса Анастасія Заворотнюк, яка вже понад рік бореться з онкологічним захворюванням, вперше за пів року звернулася до шанувальників у соціальній мережі. До цього артистка комунікувала з фанатами останній раз у квітні 2020 року. Зараз "прекрасна няня" поділилася радісними знімками з дня річниці весілля.

У своєму акаунті в Instagram артистка показала серію фотографій подарунків своєї молодшої дочки. Заворотнюк показала листівки, картинки й букет, зроблені її донькою самостійно. Подарунки були приурочені до 12-ї річниці весілля артистки з Петром Чернишовим.

"Подарунок від донечки на 12-ту річницю весілля і просто найкраща творчість", - підписала серію фотографій артистка.

Через три години після публікації фотографій під постом артистки з'явилося кілька сотень коментарів з побажаннями фанатів. Крім привітань з особистим святом актриси, багато бажали їй і її близьким здоров'я.

Слід нагадати, що з 22 вересня 2008 року артистка одружена з фігуристом Петром Чернишовим. У жовтні 2018 року у пари народилася дочка Мила. Також артистка має двох дітей від попереднього шлюбу.

Раніше ми писали про те, що говорять лікарі про стан Анастасії Заворотнюк і коли артистка зможе повернутися в кіно.

Також ми розповідали про те, що у Ганни Заворотнюк запідозрили коронавірус. Дівчина розповіла про свій стан.

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