Не хоче бабу: народний депутат образив жінку і потрапив у скандал

Нардеп Данило Гетьманцев опинився в центрі сексистського скандалу через свої висловлювання про колишню підлеглу. Депутат від фракції "Слуга народу" і голова фінансового комітету Верховної Ради назвав "бабою" кандидата на посаду першого заступника міністра фінансів Ігоря Уманського. Раніше жінка працювала помічником народного депутата Ніни Южаніної.

Як розповів блогер Михайло Шнайдер на своїй сторінці в Facebook, невтішні слова Гетьманцев вжив у листуванні з головою бюджетного комітету Юрієм Аристовим.

"На вчорашньому засіданні парламенту, було дуже багато розмов про сексизм і гендерну рівність. З цього приводу, наш новий прем'єр-міністр висловився гранично ясно і доступно. А вже сьогодні, народний депутат, голова фінансового комітету Данило Гетьманцев, у своєму листуванні з народним депутатом, головою бюджетного комітету Юрієм Аристовим називає жінку - БАБОЮ. У цьому самому листуванні, йдеться про призначення нового заступника міністра фінансів Уманського", - розповів блогер і додав, що такі висловлювання про жінок неприйнятні.

"Особисто для мене, така поведінка абсолютно не зрозуміла і не прийнятна. Невже він проти призначення цієї жінки заступником, лише через її стать? Невже він звільнив її з комітету, лише за гендерною ознакою? Хіба нормальний народний депутат і нормальний чоловік, може собі таке дозволити? Однозначно НІ", - написав Михайло Шнайдер і опублікував фотографію листування Гетьманцева.

Скріншот листування (Фото: facebook.com/Mihail-Shnayder)