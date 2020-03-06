Не хочет бабу: народный депутат оскорбил женщину и попал в скандал

Нардеп Даниил Гетманцев оказался в центре сексистского скандала из-за своих высказываний о бывшей подчиненной. Депутат от фракции "Слуга народа" и глава финансового комитета Верховной Рады назвал "бабой" кандидата на пост первого заместителя министра финансов Игоря Уманского. Ранее чиновница работала помощником народного депутата Нины Южаниной.

Как рассказал блогер Михаил Шнайдер на своей странице в Facebook, нелестные слова Гетманцев употребил в переписке с главой бюджетного комитета Юрием Аристовым.

"На вчерашнем заседании парламента, было очень много разговоров про сексизм и гендерное равенство. По этому поводу, наш новый премьер-министр высказался предельно ясно и доступно. А уже сегодня, народный депутат, глава финансового комитета Даниил Гетманцев, в своей переписке с народным депутатом, главой бюджетного комитета Юрием Аристовым называет женщину - БАБОЙ. В этой самой переписке, идет речь о назначении заместителя нового министра финансов Уманского", - рассказал блогер и добавил, что такие высказывания о женщинах неприемлемы.

"Лично для меня, такое поведение совершенно не понятно и не приемлемо. Неужели он против назначения этой женщины заместителем, лишь из-за ее пола? Неужели он уволил ее из комитета, лишь по гендерному признаку? Разве нормальный народный депутат и нормальный мужчина, может себе такое позволить? Однозначно НЕТ", - написал Михаил Шнайдер и опубликовал фотографию переписки Гетманцева.

Скриншот переписки (Фото: facebook.com/Mihail-Shnayder)