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Не особливо вражений: у Києві скоєно напад на народного депутата

STYLERЖиття    06.03.2020 - 08:42
Не особливо вражений: у Києві скоєно напад на народного депутата
Максим Бужанський (Фото: facebook.com/Макс Бужанський)

Народний депутат розповів усі подробиці нападу

У Києві було скоєно напад на народного депутата від фракції "Слуга народу" Максима Бужанського. Про подію політик повідомив на своїх сторінках у соціальних мережах і зазначив, що знав заздалегідь про напад.

Максим Бужанський розповів, що близько 16 години в четвер, 5 березня, йому надійшла інформація про те, що проти нього готується провокація. Напад стався вночі, біля будівлі телеканалу Zik.

"О 16 годині мене попередили, що готується провокація, після вечірнього ефіру Народ Проти. І вірно, о 0 годині 30 хвилин, натовп персонажів, чоловік 35-40, з битками, які представилися ветеранами полку Азов, і прибула на автомобілях АА 1154 XI Міцубісі L200 чорний, АА0714 Ха білий мерседес-спринтер, за допомогою декількох яєць здобула переконливу перемогу над моїм костюмом", - розповів народний депутат і додав, що напад не справило на нього особливого враження, оскільки постраждав тільки його костюм

"Не особливо вражений, костюмів у мене явно більше, ніж у них яєць, я маю на увазі, у мене одного, ніж у них всіх, сорока, разом узятих. Переживаю, чи не злякалися хлопці, всього-то чотири десятки, ось так взяли та зважилися на такий відчайдушний крок", - додав Бужанський.

Не особливо вражений: у Києві скоєно напад на народного депутата

Скріншот

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