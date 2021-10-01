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У Хмельницькому підлітки за допомогою липучки для мух обдурили грошовий атракціон (відео)

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Хмельницький, П'ятниця 01 жовтня 2021 14:45
У Хмельницькому підлітки за допомогою липучки для мух обдурили грошовий атракціон (відео) У Хмельницькому підлітки обдурили атракціон (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

У Хмельницькому підлітки за допомогою липучки для мух обдурили атракціон "Бабломет", в якому потрібно ловити гроші. Відео у мережі стало популярним.

Про це повідомили "Вартові Еспресо".

Так, на ролику видно, як двоє підлітків розпаковують липучку й обережно вставляють її в верхню частину атракціону.

Однак спершу у них не вийшло, але потім вони практично повністю розкрутили липучку і помістили її в автомат. В результаті на стрічку прилипли десятки різних купюр, які залишалося всього лише витягнути.

"Коли автомат починає підкидати гроші (які б за правилами мали ловити руками), вони починають прилипати до стрічки. Чи змогли хлопці потім відтерти купюри від клею, невідомо", — йдеться під відео.

У коментарях користувачі з гумором поставилися до ситуації та пишуть, що підлітки винахідливі.

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