У Хмельницькому підлітки за допомогою липучки для мух обдурили грошовий атракціон (відео)

У Хмельницькому підлітки за допомогою липучки для мух обдурили атракціон "Бабломет", в якому потрібно ловити гроші. Відео у мережі стало популярним.

Так, на ролику видно, як двоє підлітків розпаковують липучку й обережно вставляють її в верхню частину атракціону.

Однак спершу у них не вийшло, але потім вони практично повністю розкрутили липучку і помістили її в автомат. В результаті на стрічку прилипли десятки різних купюр, які залишалося всього лише витягнути.

"Коли автомат починає підкидати гроші (які б за правилами мали ловити руками), вони починають прилипати до стрічки. Чи змогли хлопці потім відтерти купюри від клею, невідомо", — йдеться під відео.

У коментарях користувачі з гумором поставилися до ситуації та пишуть, що підлітки винахідливі.