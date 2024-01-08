Облаколов, портной ДНК и еще 5 профессий будущего, о которых вы даже не думали
Задумывались ли вы когда-нибудь, какие оригинальные профессии могут появиться в Украине или мире уже в ближайшее время? Ответ на этот вопрос простыми словами попытались дать писатели София Росси и Карло Канепа.
РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на книгу "Ловец пластика и другие профессии будущего" рассказывает о ряде самых интересных профессий, которые могут появиться в будущем.
Облаколов
Согласно данным Всемирной метеорологической организации, исследователи выделили более 100 типов облаков. Все они отличаются по форме и высоте (на которой образуются) и важны для формирования погодных условий и температур на поверхности планеты.
Писатели предполагают - если вследствие климатических изменений на Земле (или других факторов) облака начнут исчезать с нашего небосвода, возникнет новая профессия - облаколов.
Этим людям придется буквально "отлавливать" облака (или даже помогать их создавать) и равномерно распространять в небе.
Облака бывают разными (иллюстративное фото: Pixabay)
Портной ДНК
Спираль ДНК содержит сведения о функции каждой клетки человеческого организма. Однако иногда в ДНК случаются "ошибки", в результате чего происходят те или иные генетические отклонения.
По мнению писателей, в будущем могут появиться специалисты, занимающиеся исключительно "генетическим редактированием" - портные ДНК.
С помощью новейших технологий они смогут исправлять генетические заболевания, выяснять роль неизвестных генов или даже предотвращать распространение вирусов.
ДНК - неизведанный мир возможностей (иллюстративное фото: Pixabay)
Архитектор невозможных мест
На фоне человеческой деятельности и климатических изменений наша планета меняется ежедневно. Ледники тают, температура и уровень воды в океане повышаются, география Земли постепенно, но меняется.
Учитывая это, в будущем может появиться интересная профессия - архитектор невозможных мест.
Речь идет о людях, которые будут создавать новые центры жизни в крайне сложных для строительства природных условиях (в пустынях, на дне водоемов, даже в космосе).
Благополучие человечества нуждается в новых решениях (иллюстративное фото: Pixabay)
Исследователь планет
Развитие новейших технологий позволяет человечеству исследовать неизведанные ранее места и даже путешествовать вне планеты Земля.
Учитывая стремительный прогресс в космических разработках, некоторые предполагают, что в скором времени может появиться и новая профессия - исследователь планет.
Этот человек должен будет иметь отличное здоровье и выносливость, необходимые знания и огромное желание путешествовать по "мирам".
Исследователем планет стать будет непросто (иллюстративное фото: Pixabay)
Ловец пластика
Каждый год в мире производят сотни миллионов тонн пластика. При этом в мировом океане сейчас находятся от 50 до 75 триллионов кусков пластика или микропластика.
Это угрожает жизни большого количества млекопитающих, рыб, птиц и даже беспозвоночных.
В связи с этим писатели предполагают, что в ближайшем будущем может появиться соответствующая профессия - ловец пластика.
Пластик представляет опасность для большого количества живых существ (иллюстративное фото: Pixabay)
Мастер сосулек
Некоторые называют Арктику кондиционером Земли, ведь ее лед охлаждает нашу планету, отражая солнечный свет и тепло и направляя его в космос. В то же время в мире ежегодно бесследно исчезает почти 750 миллиардов тонн льда.
Учитывая это, климат теплеет, а погодные явления в большинстве регионов становятся более суровыми.
Именно поэтому в будущем, по мнению писателей, могут появиться мастера сосулек - люди, специально создающие лед и сосульки с помощью новейших технологий.
Земля нуждается в "сбалансированных" температурах (иллюстративное фото: Pixabay)
Мореход под солнечными парусами
"Зеленая" энергетика не только черпает энергию из самовозобновляемых источников (солнечные лучи, сила ветра, сила воды, тепло Земли), но и бережет окружающую среду.
Учитывая это, некоторые предсказывают создание в будущем большого количества новейших приборов и транспорта.
Следовательно, вполне возможно, что корабли смогут "ходить" благодаря энергии Солнца. А людей на них начнут называть мореходами под солнечными парусами.
Солнечные электростанции популярны в большинстве стран мира (иллюстративное фото: Pixabay)
Напомним, ранее мы рассказывали, какие вакансии были самыми популярными в 2023 году и где самая большая конкуренция.
Читайте также, как изменится рынок труда в Украине в 2024 году.