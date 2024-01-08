Облаколов, портной ДНК и еще 5 профессий будущего, о которых вы даже не думали

Задумывались ли вы когда-нибудь, какие оригинальные профессии могут появиться в Украине или мире уже в ближайшее время? Ответ на этот вопрос простыми словами попытались дать писатели София Росси и Карло Канепа.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на книгу "Ловец пластика и другие профессии будущего" рассказывает о ряде самых интересных профессий, которые могут появиться в будущем.

Облаколов

Согласно данным Всемирной метеорологической организации, исследователи выделили более 100 типов облаков. Все они отличаются по форме и высоте (на которой образуются) и важны для формирования погодных условий и температур на поверхности планеты.

Писатели предполагают - если вследствие климатических изменений на Земле (или других факторов) облака начнут исчезать с нашего небосвода, возникнет новая профессия - облаколов.

Этим людям придется буквально "отлавливать" облака (или даже помогать их создавать) и равномерно распространять в небе.

Облака бывают разными (иллюстративное фото: Pixabay)

Портной ДНК

Спираль ДНК содержит сведения о функции каждой клетки человеческого организма. Однако иногда в ДНК случаются "ошибки", в результате чего происходят те или иные генетические отклонения.

По мнению писателей, в будущем могут появиться специалисты, занимающиеся исключительно "генетическим редактированием" - портные ДНК.

С помощью новейших технологий они смогут исправлять генетические заболевания, выяснять роль неизвестных генов или даже предотвращать распространение вирусов.

ДНК - неизведанный мир возможностей (иллюстративное фото: Pixabay)

Архитектор невозможных мест

На фоне человеческой деятельности и климатических изменений наша планета меняется ежедневно. Ледники тают, температура и уровень воды в океане повышаются, география Земли постепенно, но меняется.

Учитывая это, в будущем может появиться интересная профессия - архитектор невозможных мест.

Речь идет о людях, которые будут создавать новые центры жизни в крайне сложных для строительства природных условиях (в пустынях, на дне водоемов, даже в космосе).

Благополучие человечества нуждается в новых решениях (иллюстративное фото: Pixabay)

Исследователь планет

Развитие новейших технологий позволяет человечеству исследовать неизведанные ранее места и даже путешествовать вне планеты Земля.

Учитывая стремительный прогресс в космических разработках, некоторые предполагают, что в скором времени может появиться и новая профессия - исследователь планет.

Этот человек должен будет иметь отличное здоровье и выносливость, необходимые знания и огромное желание путешествовать по "мирам".

Исследователем планет стать будет непросто (иллюстративное фото: Pixabay)

Ловец пластика

Каждый год в мире производят сотни миллионов тонн пластика. При этом в мировом океане сейчас находятся от 50 до 75 триллионов кусков пластика или микропластика.

Это угрожает жизни большого количества млекопитающих, рыб, птиц и даже беспозвоночных.

В связи с этим писатели предполагают, что в ближайшем будущем может появиться соответствующая профессия - ловец пластика.

Пластик представляет опасность для большого количества живых существ (иллюстративное фото: Pixabay)

Мастер сосулек

Некоторые называют Арктику кондиционером Земли, ведь ее лед охлаждает нашу планету, отражая солнечный свет и тепло и направляя его в космос. В то же время в мире ежегодно бесследно исчезает почти 750 миллиардов тонн льда.

Учитывая это, климат теплеет, а погодные явления в большинстве регионов становятся более суровыми.

Именно поэтому в будущем, по мнению писателей, могут появиться мастера сосулек - люди, специально создающие лед и сосульки с помощью новейших технологий.

Земля нуждается в "сбалансированных" температурах (иллюстративное фото: Pixabay)

Мореход под солнечными парусами

"Зеленая" энергетика не только черпает энергию из самовозобновляемых источников (солнечные лучи, сила ветра, сила воды, тепло Земли), но и бережет окружающую среду.

Учитывая это, некоторые предсказывают создание в будущем большого количества новейших приборов и транспорта.

Следовательно, вполне возможно, что корабли смогут "ходить" благодаря энергии Солнца. А людей на них начнут называть мореходами под солнечными парусами.

Солнечные электростанции популярны в большинстве стран мира (иллюстративное фото: Pixabay)