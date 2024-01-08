Хмаролов, кравець ДНК і ще 5 професій майбутнього, про які ви навіть не думали
Чи замислювались ви коли-небудь, які оригінальні професії можуть з'явитися в Україні чи світі вже найближчим часом? Відповідь на це питання простими словами спробували дати письменники Софія Россі та Карло Канепа.
РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на книжку "Ловець пластику та інші професії майбутнього" розповідає про низку найцікавіших професій, що можуть з'явитися в майбутньому.
Хмаролов
Згідно з даними Всесвітньої метеорологічної організації, дослідники виділили понад 100 типів хмар. Всі вони відрізняються за формою та висотою (на якій утворюються) і є важливими для формування погодніх умов і температур на поверхні планети.
Письменники припускають - якщо внаслідок кліматичних змін на Землі (чи інших факторів) хмари почнуть зникати з нашого небосхилу, виникне нова професія - хмаролов.
Цим людям доведеться буквально "відловлювати" хмари (або ж навіть допомагати їх створювати) та рівномірно розповсюджувати у небі.
Хмари бувають різними (ілюстративне фото: Pixabay)
Кравець ДНК
Спіраль ДНК містить інформацію про функцію кожної клітини людського організму. Проте інколи у ДНК трапляються "помилки", внаслідок чого відбуваються ті чи інші генетичні відхилення.
На думку письменників, у майбутньому можуть з'явитися спеціалісти, що займатимуться виключно "генетичним редагуванням" - кравці ДНК.
За допомогою новітніх технологій вони зможуть виправляти генетичні захворювання, з'ясовувати роль невідомих генів чи навіть запобігати розповсюдженню вірусів.
ДНК - незвіданий світ можливостей (ілюстративне фото: Pixabay)
Архітектор неможливих місць
На тлі людської діяльності та кліматичних змін, наша планета змінюється ледь не щодня. Льодовики тануть, температура та рівень води в океані підвищуються, географія Землі поступово, але змінюється.
З огляду на це в майбутньому може з'явитися цікава професія - архітектор неможливих місць.
Йдеться про людей, що створюватимуть нові осередки життя у вкрай складних для будівництва природніх умовах (у пустелях, на дні водоймищ, навіть у космосі).
Добробут людства потребує нових рішень (ілюстративне фото: Pixabay)
Дослідник планет
Розвиток новітніх технологій дозволяє людству досліджувати незвідані раніше місцини і навіть подорожувати поза планетою Земля.
З огляду на стрімкий прогрес у космічних розробках, дехто припускає, що незабаром може з'явитися й нова професія - дослідник планет.
Ця людина повинна буде мати відмінне здоров'я та витривалість, необхідні знання та величезне бажання подорожувати "світами".
Дослідником планет стати буде непросто (ілюстративне фото: Pixabay)
Ловець пластику
Щороку у світі виробляють сотні мільйонів тонн пластику. При цьому у світовому океані нині перебувають від 50 до 75 трильйонів шматків пластику чи мікропластику.
Це загрожує життю великої кількості ссавців, риб, птахів і навіть безхребетних.
З огляду на це письменники припускають, що в найближчому майбутньому може з'явитися відповідна професія - ловець пластику.
Пластик становить небезпеку для великої кількості живих істот (ілюстративне фото: Pixabay)
Майстер бурульок
Дехто називає Арктику кондиціонером Землі, адже її лід охолоджує нашу планету, відбиваючи сонячне світло й тепло і спрямовуючи його в космос. Водночас нині у світі щорічно безслідно зникає майже 750 мільярдів тонн льоду.
З огляду на це клімат теплішає, а погодні явища у більшості регіонів стають більш суворими.
Саме тому в майбутньому, на думку письменників, можуть з'явитися майстри бурульок - люди, що спеціально створюватимуть лід і бурульки за допомогою новітніх технологій.
Земля потребує "збалансованих" температур (ілюстративне фото: Pixabay)
Мореходець під сонячними вітрилами
"Зелена" енергетика не тільки черпає енергію із самовідновлюваних джерел (сонячне проміння, сила вітру, сила води, тепло Землі), але й береже довкілля.
З огляду на це дехто пророкує створення у майбутньому великої кількості новітніх приладів і транспорту.
Отже, цілком імовірно, що кораблі зможуть "ходити" завдяки енергії Сонця. А людей на них почнуть називати морехідцями під сонячними вітрилами.
Сонячні електростанції популярні у більшості країн світу (ілюстративне фото: Pixabay)
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