Как правильно считать срок беременности, и почему муж может обвинить в измене

В гинекологической практике есть случаи, когда мужчины приводят на прием своих беременных женщин с требованием объяснить "неправильный" срок беременности. Так может случиться, если женщине в консультации поставили дату начала беременности, когда мужчины как раз не было рядом.

Почему такое может случиться, и как правильно вычислить срок, рассказала в Instagram акушер-гинеколог Юлия Николова.

Беременность считают не со дня зачатия

Дело в том, что узнать конкретную дату зачатия, если вы в паре и имеете регулярную половую жизнь, почти невозможно.

Тем более, что овуляция у каждой женщины – индивидуальная, у кого-то – в середине цикла, у кого-то – в начале. Кроме того, не у всех женщин регулярный менструальный цикл.

"Даже у здоровых женщин с регулярным менструальным циклом овуляция может наступить чуть раньше или позже обычного срока", – пишет гинеколог.

Что такое акушерский срок?

По акушерскому сроку считают начало беременности. И это первый день последней менструации. То есть то время, когда об эмбриональной беременности, то есть зачатии, еще не может быть и речи.

Кроме того, во всем мире стандартные таблицы параметров плода подведены именно по принципу подсчета акушерского срока.

"На момент, когда у вас появится задержка месячных, у вас будет уже срок 4-5 недель беременности, поэтому не нужно говорить врачу, что у вас беременность 2-3 недели, от этой фразы у нас начинается нервный тик", – советует медик.

Когда беременная должна встать на учет в женскую консультацию?

Оптимальный срок, чтобы стать на учет в женскую консультацию, – первый триместр беременности, то есть первые 12 недель. В этот период женщина должна пройти важное УЗИ для оценки нормального протекания беременности.

Именно в первом триместре закладываются органы ребенка и есть возможность диагностировать нарушения развития. В случае выявления патологий или угрозы собственному здоровью женщина сможет выбрать - рожать или прервать беременность.

Важно знать, если женщина обратится в женскую консультацию позже, ей не имеют права отказать в оформлении.

Кроме того, постановка на учет необходима для оформления оплачиваемого отпуска по беременности и родам с тридцатой недели беременности. Если женщина не стоит на учете в женской консультации, отпуск рассчитывается с даты родов.