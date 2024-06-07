Парень был уличен в измене за одну секунду при покупке кольца: "спалила" одна мелкая деталь

Девушка раскрыла своего парня на измене во время покупки обручального кольца в очень дорогом магазине. Она пошла в ювелирный со своим женихом для выбора кольца для помолвки. При попытке оплатить покупку картой платеж парня был отклонен.

Как именно девушка догадалась об измене и почему в магазине отклонили платеж, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Daily Star.

Таллула Роуз предостерегла своих друзей "никогда не доверять мужчинам" и поделилась невероятной историей, случившейся с ее подругой.

Молодая женщина была на пороге помолвки со своим парнем, с которым вместе прожила уже два года. Она выбрала идеальное кольцо, которое стоит 1500 фунтов стерлингов (около 2000 долларов США) и ее жених согласился его купить для нее.

Однако платеж в магазине Darry был отклонен. И совсем не потому, что на карте не хватило средств. Причина оказалась очень интересной и не очень приятной для владельца карточки.

Дело в том, что эта ювелирная компания при покупке шикарных колец для помолвки требует предоставить удостоверение личности и подписать соглашение, которое содержит обещание купить только одно кольцо для своего партнера. Оказалось, что парень недавно уже купил одно кольцо и по условиям сделки купить еще одно он не имеет права.

"Моя подруга встречалась с этим парнем два года. Два проклятых года! Они жили вместе, и они собираются обручиться, не так ли? И она сказала ему, что хочет кольцо именно этой компании", - говорит Таллула.

Она продолжила, что парень, как хороший будущий муж, идет в тот магазин, чтобы купить кольцо.

"Я встречалась с этим парнем, и мне кажется, что он просто дурень и просто не понял концепции компании. Он идет, чтобы купить кольцо, а его невеста стоит рядом с ним. Так или иначе, покупка была отклонена", - добавила подруга пострадавшей.

И оказалось, что он встречался почти шесть месяцев с девушкой, о которой говорил невесте - "не стоит волноваться из-за нее". И он купил для этой подружки кольцо той же компании.

Таллула похвалила компанию за то, что она выполняет "Божью работу" и добавила, что ее подруга разбежалась с парнем после инцидента.