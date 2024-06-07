Хлопець був викритий на зраді за одну секунду при купівлі каблучки: "спалила" одна дрібна деталь

Дівчина розкрила свого хлопця на зраді під час купівлі обручки в дуже дорогому магазині. Вона пішла в ювелірний зі своїм нареченим для вибору каблучки для заручин. При спробі оплатити покупку карткою, платіж хлопця був відхилений.

Як саме дівчина здогадалася про зраду та чому у магазині відхилили платіж, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Daily Star.

Таллула Роуз застерегла своїх друзів "ніколи не довіряти чоловікам" та поділилася неймовірною історією, яка трапилася з її подругою.

Молода жінка була на межі заручин зі своїм хлопцем, з яким разом прожила вже два роки. Вона обрала ідеальну каблучку, яка коштує 1500 фунтів стерлінгів (близько 2000 доларів США) і її наречений погодився її купити для неї.

Однак платіж у магазині Darry було відхилено. І зовсім не тому, що на карті забракло коштів. Причина виявилася дуже цікавою і точно не дуже приємною для власника картки.

Річ у тому, що ця ювелірна компанія при купівлі шикарних каблучок чи обручок для заручин вимагає надати посвідчення особи та підписати угоду, яка містить обіцянку купити лише тільки один перстень для свого партнера. Виявилося, що хлопець нещодавно вже купив одну каблучку і за умовами угоди, купити ще одну він не має права.

"Моя подруга зустрічалася з цим хлопцем два роки. Два кляті роки! Вони жили разом, і вони збираються заручитися, чи не так? І вона сказала йому, що хоче каблучку саме цієї компанії", - каже Таллула.

Вона продовжила, що хлопець, як хороший майбутній чоловік йде у той магазин, щоб купити каблучку.

"Я зустрічалася з цим хлопцем, і мені здається, що він просто дурний і просто не зрозумів концепції компанії. Він йде, щоб купити, а його наречена стоїть поруч з ним. Так чи інакше, купівля була відхилена", - додала подруга постраждалої дівчини.

І виявилося, що він зустрічався майже шість місяців з дівчиною, про яку казав нареченій - "не варто хвилюватися через неї". І він купив для цієї подружки каблучку тої самої компанії.

Таллула похвалила компанію за те, що вона виконує "Божу роботу" і додала, що її подруга розбіглася з тим хлопцем після інциденту.