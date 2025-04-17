Хитрость поваров, чтобы еда хранилась в холодильнике втрое дольше

Как дольше хранить продукты продукты питания в холодильнике, чтобы потом их не выбрасывать? Как продлить жизнь любимых блюд?

На этот вопрос отвечает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Marca.

Советы для хранения продуктов в холодильнике

Вы наверняка задавались вопросом, почему ваша еда не хранится так долго, как вам бы хотелось, даже если вы хранили ее в холодильнике. Возможно, это потому, что вы сделали это неправильно.

Одно из указаний, которым вы можете следовать, это хранить еду в герметичных контейнерах в холодильнике.

Кроме того, важно отделять вареную пищу от сырой, чтобы избежать перекрестного заражения.

Если вы, как правило, делаете большие покупки, важно, чтобы при размещении пищи последние шли позади, а те, которые нужно потреблять быстрее, спереди. Важно также не перегружать холодильник, чтобы он хорошо охлаждался и вы могли видеть всю еду, которая у вас есть.

Размещение кухонной бумаги в ящиках для фруктов и овощей поможет впитывать влагу, предотвращая размножение грибков и бактерий. Очистка холодильника раз в месяц помогает удалить остатки и предотвратить их прилипание к другим продуктам. В частности, если вы хотите продлить жизнь определенным фруктам, таким как красные фрукты, вы можете добавить их в смесь уксуса и воды, чтобы очистить их.

Хранение и консервация продуктов выходит за рамки холодильника. Не оставляйте готовую еду вне холодильника, поскольку при комнатной температуре микроорганизмы размножаются быстрее.