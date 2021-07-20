Аварія на хімзаводі під Рівним: у повітря піднялась помаранчева хмара (відео)
У Рівненській області вдень 20 липня сталася аварія на заводі "РівнеАзот". Внаслідок цього над територією підприємства піднялася яскраво-помаранчева хмара.
Про це повідомили на підприємстві Group DF.
Як "Суспільному" розповів керівник з комунікацій "Group DF" Олег Арестархов, до якої входить підприємство, що на "Рівнеазоті" стався викид нітрозних газів.
За словами речниці Нацполіції області Марії Юстицької, з 18:33 на місці події працює слідчо-оперативна група. Про результати роботи слідчих пообіцяла прокоментувати згодом.
Що сталось
Також Арестархов повідомив, що на підприємстві відбулася розгерметизація трубопроводу в цеху азотної кислоти.
Окрім того, він додав, що це була позаштатна ситуація, яка протягом 40 хвилин була ліквідована. В результаті надзвичайної ситуації відбувся разовий викид нітрозних газів в незначній кількості на території заводу.
На щастя жертв та постраждалих немає і наслідки ситуації ліквідувало підприємство власними силами.
Керівник запевняє, що показники якості повітря в допустимій нормі. Жодної загрози навколишньому середовищу та людям немає, а підприємство повернулось до роботи в штатному режимі.
У коментарях місцеві жителі пишуть, що навпаки окиси азоту шкідливі для здоров'я.
- Закрити всі вікна, і забратися з вулиці. Сказав батько, що ці окиси азоту шкідливі, і краще пересидіти в хаті;
- Нам в Городку взагалі не пощастило, скоро ще й Кроноспан сірою хмарою нас накриє;
- Що людям робити? Де висвітлення події?.
Раніше ми повідомляли, що експерти проведуть заміри повітря через аварію на хімзаводі під Рівним.