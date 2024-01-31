Живут во рту и желудке: ученые обнаружили совершенно новый класс жизни в организме человека

Ученые из Стэнфордского университета в США сообщили о обнаружении совершенно нового типа вирусоподобных структур, обитающих внутри человеческого организма. Тем не менее, они пока воздерживаются от окончательных утверждений, поскольку их исследование ещё не подверглось процессу рецензирования.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на издание научных статей по биологии bioRxiv .

Что известно про "обелиски"

Биологи предполагают, что обнаруженные структуры, возможно, не являются вирусами, а представляют собой ранее неизвестную группу объектов. Они представлены разнообразными РНК и проживают в микробиомах человека.

Генетические последовательности, именуемые "обелисками" авторами исследования, имеют длину около 1 000 символов (нуклеотидов), что, вероятно, является причиной, почему их не замечали до настоящего времени.

Команда ученых проанализировала 5,4 миллиона наборов генетических данных и выявила почти 30 000 различных "обелисков". Они были обнаружены в 10 процентах, изученных микробиомов человека и в 50 процентах образцов ротовой полости. Возможно, разные части человеческого тела содержат различные типы этих структур.

В микробиоме также был выделен один тип клеток-хозяев, а именно бактерия Streptococcus sanguinis, обитающая в ротовой полости человека. "Обелиск" у этой бактерии имел петлю длиной 1 137 нуклеотидов.

Если оставить в стороне вопрос об источнике "обелисков", то, похоже, все они содержат коды нового класса белков, которые исследователи назвали "облинами". Эта способность кодировать белки отличает их от других известных петель РНК.

Однако ученые не смогли определить воздействие "обелисков" на их бактериальных хозяев или механизмы их распространения между клетками, что подчеркивает возможное отсутствие "вирусной" природы этих структур.