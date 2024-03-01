Химик проверил магазинный фарш на наличие сальмонеллы. Результат немного шокирует (видео)

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию Репича в Instagram.

Есть ли сальмонелла в курином фарше из магазина

"Нет человека, кто бы ни слышал об опасном микроорганизме - сальмонелле. Если вы слышите, что кто-то где-то отравился чем-то и несколько десятков человек попали в больницу, не сомневайтесь - это была именно она. Я думаю, что еще один фактор, почему ее трудно найти - это зима. Сейчас потеплеет и мы точно что-нибудь интересное найдем", - говорит Репич.

Химик купил фарш в Сильпо, Арсене, уличном киоске Mira Meat, Семейной колбаске, Ашане, "Нашій рябі" и Эпикуре.

"Сальмонелла - это бактерия, вызывающая сальмонеллез - заболевание, которое проявляется, как очень тяжелое отравление, от которого даже можно умереть", - говорит эксперт.

Из всех видов фарша Репич взял образцы и отдал в биолабораторию, чтобы проверить, есть ли там сальмонелла.

"В этих фаршах мы нашли кучу кишечных палочек. Но для сырого мяса это нормально. Они попадают туда, когда кур рубят на птицефабриках. Поэтому сырой фарш нужно обязательно отдавать термической обработке. Но ни в одном образце сальмонеллы мы не обнаружили", - говорит химик.

При этом он добавляет, что шокирован результатом, ведь ожидал найти сальмонеллу хотя бы в каком-то образце. Также Репич считает, что такой результат получил возможно потому, что на больших птицефермах курам дают антибиотики и там есть ветеринарный контроль.

В комментариях к посту Репича подписчики просят еще проверить фарш на содержание антибиотиков, поискать сальмонеллу в яйцах из Сильпо и исследовать на наличие микробов рыбу с рынка.