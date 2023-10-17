"Разве это прилично": экс-заместительница главы Запорожской ОВА разозлила сеть откровенным платьем в церкви

На днях бывшая заместительница главы Запорожской ОВА Злата Некрасова, подозреваемая в хищении гуманитарки, праздновала день рождения. В эту дату она решила подвести итоги своего 32-го года жизни. И все бы ничего, если бы не фотография, на которой экс-чиновница стоит в храме в довольно откровенном платье. Пользователи не могли не обратить на это внимание.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-аккаунт Златы Некрасовой.

Некрасова пришла в церковь в провокационном образе

На фото из церкви, которое фигурантка коррупционного скандала опубликовала в своем блоге, она позирует в белом платье, едва прикрывающем грудь.

Злата Некрасова (фото: instagram.com/zlata_nekrasova111)

"Год был безумной перетрансформации, работы над собой и принятия… Желание у меня сейчас одно - скорейшая победа нашей страны", - подписала она фотографию.

Юзеры осудили экс-чиновницу

Даже неверующие фоловеры женщины посоветовали ей выбирать более скромную одежду для посещения храма.

Некоторые даже пошутили, что после увиденного священники задумались о правильности выбора своей профессии.

Як можна так в храм піти? Бідні священики

Який сором бути у такому одязі у церкві

Я не віруюча людина, але таке вбрання - це соу матч

Навіть у спеку в такому одязі в церкву не можна. Мабуть якісь моральні і духовні цінності відійшли в забуття, раз пишуть в коментарях, що дівчата так ходять до церкви влітку

У такому вигляді не можна перебувати у церкві. Краще без хустки на голові, але плечі й груди мають бути прикриті

Злата Некрасова (фото: instagram.com/zlata_nekrasova111)

Некрасова ответила

В следующем посте женщина заявила, что ей безразлично мнение хейтеров, и она будет ходить хоть голой, если захочет.

"Вы только наблюдаете за мной через экраны своих телефонов, каждый раз пытаясь меня ущипнуть и сделать больно, но вы не мне делаете больно, а себе… Вы ведь проживаете не свою жизнь. Когда человек проживает свою жизнь, ему абсолютно одинаково на других, он не наблюдает за тем, кто и в чем ходит, кто и что говорит", - ответила Злата.

Злата Некрасова (фото: instagram.com/zlata_nekrasova111)

Несмотря на то, что свое сообщение Некрасова дополнила уже более сдержанным фото, пользователи сети все же нашли, за что ее "уколоть".

Как сообщает Telegram-канал "Слон", на снимке экс-чиновница одета почти на две тысячи евро.

Блуза Zimmerman - 700 евро, а также серьги Chanel - 620.

Напомним, что Злата Некрасова ранее занимала позицию заместителя председателя Запорожской облгосадминистрации. Во время своей карьеры она была удостоена ордена княгини Ольги III степени и ее имя фигурировало в базе данных "Миротворец" по обвинениям в хищении гуманитарной помощи.

Злата Некрасова (фото: instagram.com/zlata_nekrasova111)

В мае 2023 года, находясь за пределами Украины, она выразила публичное недовольство по поводу своего увольнения и обвинила главу Запорожской областной администрации Юрия Малашко в поддержке своих подчиненных, которые, по ее мнению, помогали хищению гуманитарной помощи в больших объемах.