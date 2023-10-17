"Хіба це пристойно": ексзаступниця голови Запорізької ОВА розлютила мережу відвертою сукнею у церкві

Днями колишня заступниця голови Запорізької ОВА Злата Некрасова, яку підозрюють у розкраданні гуманітарки, святкувала день народження. У цю дату вона вирішила підбити підсумки свого 32-го року життя. І все б нічого, якби не світлина, на якій ексчиновниця стоїть у храмі у доволі відвертій сукні. Юзери не могли не звернути на це увагу.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-акаунт Злати Некрасової.

Некрасова прийшла у церкву у провокативному образі

На фото з церкви, яке фігурантка корупційного скандалу опублікувала у своєму блозі, вона позує у білій сукні, яка ледь прикриває груди.

Злата Некрасова (фото: instagram.com/zlata_nekrasova111)

"Рік був шаленої перетрансформації, роботи над собою та прийняття… Бажання у мене зараз одне - якнайшвидша перемога нашої країни", - підписала вона світлину.

Юзери засудили ексчиновницю

Навіть невіруючі фоловери жінки порадили їй обирати більш скромний одяг для відвідування храму.

Дехто навіть пожартував, що після побаченого священики задумалися про правильність вибору своєї професії.

Як можна так в храм піти? Бідні священики

Який сором бути у такому одязі у церкві

Я не віруюча людина, але таке вбрання - це соу матч

Навіть у спеку в такому одязі в церкву не можна. Мабуть якісь моральні і духовні цінності відійшли в забуття, раз пишуть в коментарях, що дівчата так ходять до церкви влітку

У такому вигляді не можна перебувати у церкві. Краще без хустки на голові, але плечі й груди мають бути прикриті

Злата Некрасова (фото: instagram.com/zlata_nekrasova111)

Некрасова відповіла

У наступному пості жінка заявила, що її байдуже на думку хейтерів, і вона буде ходити хоч голою, якщо захоче.

"Ви лише спостерігаєте за мною через екрани своїх телефонів, щоразу намагаючись мене вщипнути і зробити боляче, але ви не мені робите боляче, а собі… Адже Ви проживаєте не своє життя. Коли людина проживає своє життя, їй абсолютно однаково на інших, вона не спостерігає за тим, хто і в чому ходить, хто і що говорить", - відповіла Злата.

Злата Некрасова (фото: instagram.com/zlata_nekrasova111)

Не дивлячись на те, що свій допис Некрасова доповнила вже більш стриманим фото, користувачі мережі все ж знайшли, за що її "вколоти".

Як повідомляє Telegram-канал "Слон", на знімку ексчиновниця одягнена майже на дві тисячі євро.

Блуза Zimmerman - 700 євро, а також сережки Chanel - 620.

Нагадаємо, що Злата Некрасова раніше обіймала позицію заступника голови Запорізької обласної державної адміністрації. Під час своєї кар'єри вона була удостоєна ордена княгині Ольги III ступеня і її ім'я фігурувало в базі даних "Миротворець" за звинуваченнями в розкраданні гуманітарної допомоги.

Злата Некрасова (фото: instagram.com/zlata_nekrasova111)

У травні 2023 року, перебуваючи за межами України, вона висловила публічне невдоволення з приводу свого звільнення і звинуватила голову Запорізької обласної адміністрації, Юрія Малашка, у підтримці своїх підлеглих, які, на її думку, допомагали розкраданню гуманітарної допомоги у великих обсягах.