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"Что еще нужно для счастья?" Комаровский показал фото с внуками и озвучил заветное желание

Вторник 17 октября 2023 08:56
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"Что еще нужно для счастья?" Комаровский показал фото с внуками и озвучил заветное желание Фото: Доктор Комаровский (komarovskiy.net)
Автор: Людмила Жукова

Заслуженный педиатр Украины - Евгений Комаровский 15 октября отпраздновал свой день рождения. В этот праздничный день он показал фото с любимыми людьми, а именно внуками.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию в Instagram медика.

Фото Комаровского с внуками

Так, уважаемый и любимый многими украинцами врач опубликовал фото с внуками на фоне яблочного сада. Также на снимке и домашние животные - собаки доктора.

"Любимые внуки, почти послушные собаки, наш украинский сад с яблоками - что еще надо для счастья в день рождения?" - подписал кадр Комаровский.

По его словам, все чего он хочет - это только мир, и чтобы россияне оставались за высоким забором.

"А надо мира и тишины... и чтоб непрошенные гости были подальше, за высоким-высоким забором! Спасибо всем, кто вспомнил и всем, кто рядом! Буду стараться соответствовать!" - резюмировал врач.

&quot;Что еще нужно для счастья?&quot; Комаровский показал фото с внуками и озвучил заветное желаниеКомаровский с внуками в день рождения (фото: instagram.com/doctor_komarovskiy)

Как мы ранее писали, Комаровский объяснил, почему дети постоянно кашляют.

Ранее Комаровский рассказал, действительно ли влияет ли сахар на появление прыщей.

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фотографи Доктор Комаровский