"Что еще нужно для счастья?" Комаровский показал фото с внуками и озвучил заветное желание

Заслуженный педиатр Украины - Евгений Комаровский 15 октября отпраздновал свой день рождения. В этот праздничный день он показал фото с любимыми людьми, а именно внуками.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию в Instagram медика.

Фото Комаровского с внуками

Так, уважаемый и любимый многими украинцами врач опубликовал фото с внуками на фоне яблочного сада. Также на снимке и домашние животные - собаки доктора.

"Любимые внуки, почти послушные собаки, наш украинский сад с яблоками - что еще надо для счастья в день рождения?" - подписал кадр Комаровский.

По его словам, все чего он хочет - это только мир, и чтобы россияне оставались за высоким забором.

"А надо мира и тишины... и чтоб непрошенные гости были подальше, за высоким-высоким забором! Спасибо всем, кто вспомнил и всем, кто рядом! Буду стараться соответствовать!" - резюмировал врач.

Комаровский с внуками в день рождения (фото: instagram.com/doctor_komarovskiy)