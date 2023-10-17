"Что еще нужно для счастья?" Комаровский показал фото с внуками и озвучил заветное желание
Заслуженный педиатр Украины - Евгений Комаровский 15 октября отпраздновал свой день рождения. В этот праздничный день он показал фото с любимыми людьми, а именно внуками.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию в Instagram медика.
Фото Комаровского с внуками
Так, уважаемый и любимый многими украинцами врач опубликовал фото с внуками на фоне яблочного сада. Также на снимке и домашние животные - собаки доктора.
"Любимые внуки, почти послушные собаки, наш украинский сад с яблоками - что еще надо для счастья в день рождения?" - подписал кадр Комаровский.
По его словам, все чего он хочет - это только мир, и чтобы россияне оставались за высоким забором.
"А надо мира и тишины... и чтоб непрошенные гости были подальше, за высоким-высоким забором! Спасибо всем, кто вспомнил и всем, кто рядом! Буду стараться соответствовать!" - резюмировал врач.
Комаровский с внуками в день рождения (фото: instagram.com/doctor_komarovskiy)
Как мы ранее писали, Комаровский объяснил, почему дети постоянно кашляют.
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