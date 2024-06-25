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5 актуальных книг Оруэлла, которые пугают и вдохновляют одновременно

Вторник 25 июня 2024 14:30
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5 актуальных книг Оруэлла, которые пугают и вдохновляют одновременно Джордж Оруэлл и сегодня считается пророком (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Катерина Зелинская

Произведения английского писателя Джорджа Оруэлла и по сей день шокируют читателей и заставляют не отрываться от потока его историй. Особенно часто поклонники отмечают невероятную актуальность тезисов писателя, хотя некоторым его книгам уже перевалило за 90 лет.

РБК-Украина (проект Styler) собрало для вас наиболее впечатляющие произведения английского писателя.

"Скотный двор"

В данной книге автор изображает общество через призму сельскохозяйственных животных. Существам надоело быть под гнетом человечества, поэтому они решили выгнать их и сами стали управлять фермой. Целью животных стало создать общину, в которой каждый будет счастливым, равным и свободным. Однако их планам не суждено было сбыться.

5 актуальных книг Оруэлла, которые пугают и вдохновляют одновременно

Обложка книги "Скотный двор"

"Памяти Каталонии"

В произведении автор повествует о своем участии в гражданской войне в Испании на стороне анархистов. Равномерно герой разочаровывается во внутренней борьбе. Сюжет поражает подробным описанием ужасающих последствий войны: голода, безоружности, беспомощности и душевных мучений. Несмотря на автобиографичность произведения, "Памяти Каталонии" - это ценный источник информации о Гражданской войне в Испании.

5 актуальных книг Оруэлла, которые пугают и вдохновляют одновременно

Обложка книги "Памяти Каталонии"

"Глотнуть воздуха"

Сюжет описывает экзистенциальный кризис героя на пороге Второй мировой войны. Главный герой считает, что разрушение уютного мира началось еще накануне Первой мировой войны, а завершится второй. По его мнению, эта война будет последней, пожизненной, бесконечной. В поисках счастья герой отправляется в воображаемое и реальное путешествие в мир детства, где когда-то он его и находил.

5 актуальных книг Оруэлла, которые пугают и вдохновляют одновременно

Обложка книги "Глотнуть воздуха"

"Дни в Бирме"

Произведение обнажает темную сторону Британской Индии, разоблачая неприглядные и позорные страницы истории империи. В романе главный герой, своеобразное альтер его автора, предстает перед читателем как одинокий и отчаявшийся человек, оказавшийся в ловушке жестокой системы, разрушающей все людское в нем. Его окружают люди, с которыми он не имеет ничего общего и не может полностью открыться. Бирманцы, британцы и сам герой запятнаны колониальным режимом, в условиях которого им приходится жить.

5 актуальных книг Оруэлла, которые пугают и вдохновляют одновременно

Обложка книги "Дни в Бирме"

"1984"

События произведения разворачиваются во времена, когда цивилизация была опустошена мировой войной, гражданским конфликтом и революцией. В мире, где живет герой Уинстон Смит, господствует "партия", которая жестоко истребляет всех, кто не до конца отвечает их режиму. На первый взгляд, Смит кажется "правильной" личностью партии, ведь работает на нее в Министерстве правды. На деле же героем руководят неугомонные сомнения, которым он впоследствии подвергается, что и изменяет весь уклад его жизни.

5 актуальных книг Оруэлла, которые пугают и вдохновляют одновременно

Обложка книги "1984"

Что известно об Оруэлле:

Родился писатель в бенгальской деревне Мотихари на границе с Непалом в то время, когда Индия была частью британской империи. Оруэлл стал всемирно известным благодаря своим двум произведениям: политической аллегории "Скотный двор" и роману-антиутопии "1984", в которых он изобразил тоталитарное общество. Произведения Оруэлла до сих пор уверенно называют одними из самых актуальных.

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