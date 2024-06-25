5 актуальных книг Оруэлла, которые пугают и вдохновляют одновременно

Произведения английского писателя Джорджа Оруэлла и по сей день шокируют читателей и заставляют не отрываться от потока его историй. Особенно часто поклонники отмечают невероятную актуальность тезисов писателя, хотя некоторым его книгам уже перевалило за 90 лет.

"Скотный двор"

В данной книге автор изображает общество через призму сельскохозяйственных животных. Существам надоело быть под гнетом человечества, поэтому они решили выгнать их и сами стали управлять фермой. Целью животных стало создать общину, в которой каждый будет счастливым, равным и свободным. Однако их планам не суждено было сбыться.

Обложка книги "Скотный двор"

"Памяти Каталонии"

В произведении автор повествует о своем участии в гражданской войне в Испании на стороне анархистов. Равномерно герой разочаровывается во внутренней борьбе. Сюжет поражает подробным описанием ужасающих последствий войны: голода, безоружности, беспомощности и душевных мучений. Несмотря на автобиографичность произведения, "Памяти Каталонии" - это ценный источник информации о Гражданской войне в Испании.

Обложка книги "Памяти Каталонии"

"Глотнуть воздуха"

Сюжет описывает экзистенциальный кризис героя на пороге Второй мировой войны. Главный герой считает, что разрушение уютного мира началось еще накануне Первой мировой войны, а завершится второй. По его мнению, эта война будет последней, пожизненной, бесконечной. В поисках счастья герой отправляется в воображаемое и реальное путешествие в мир детства, где когда-то он его и находил.

Обложка книги "Глотнуть воздуха"

"Дни в Бирме"

Произведение обнажает темную сторону Британской Индии, разоблачая неприглядные и позорные страницы истории империи. В романе главный герой, своеобразное альтер его автора, предстает перед читателем как одинокий и отчаявшийся человек, оказавшийся в ловушке жестокой системы, разрушающей все людское в нем. Его окружают люди, с которыми он не имеет ничего общего и не может полностью открыться. Бирманцы, британцы и сам герой запятнаны колониальным режимом, в условиях которого им приходится жить.

Обложка книги "Дни в Бирме"

"1984"

События произведения разворачиваются во времена, когда цивилизация была опустошена мировой войной, гражданским конфликтом и революцией. В мире, где живет герой Уинстон Смит, господствует "партия", которая жестоко истребляет всех, кто не до конца отвечает их режиму. На первый взгляд, Смит кажется "правильной" личностью партии, ведь работает на нее в Министерстве правды. На деле же героем руководят неугомонные сомнения, которым он впоследствии подвергается, что и изменяет весь уклад его жизни.

Обложка книги "1984"

Что известно об Оруэлле:

Родился писатель в бенгальской деревне Мотихари на границе с Непалом в то время, когда Индия была частью британской империи. Оруэлл стал всемирно известным благодаря своим двум произведениям: политической аллегории "Скотный двор" и роману-антиутопии "1984", в которых он изобразил тоталитарное общество. Произведения Оруэлла до сих пор уверенно называют одними из самых актуальных.