5 актуальных книг Оруэлла, которые пугают и вдохновляют одновременно
Произведения английского писателя Джорджа Оруэлла и по сей день шокируют читателей и заставляют не отрываться от потока его историй. Особенно часто поклонники отмечают невероятную актуальность тезисов писателя, хотя некоторым его книгам уже перевалило за 90 лет.
РБК-Украина (проект Styler) собрало для вас наиболее впечатляющие произведения английского писателя.
"Скотный двор"
В данной книге автор изображает общество через призму сельскохозяйственных животных. Существам надоело быть под гнетом человечества, поэтому они решили выгнать их и сами стали управлять фермой. Целью животных стало создать общину, в которой каждый будет счастливым, равным и свободным. Однако их планам не суждено было сбыться.
Обложка книги "Скотный двор"
"Памяти Каталонии"
В произведении автор повествует о своем участии в гражданской войне в Испании на стороне анархистов. Равномерно герой разочаровывается во внутренней борьбе. Сюжет поражает подробным описанием ужасающих последствий войны: голода, безоружности, беспомощности и душевных мучений. Несмотря на автобиографичность произведения, "Памяти Каталонии" - это ценный источник информации о Гражданской войне в Испании.
Обложка книги "Памяти Каталонии"
"Глотнуть воздуха"
Сюжет описывает экзистенциальный кризис героя на пороге Второй мировой войны. Главный герой считает, что разрушение уютного мира началось еще накануне Первой мировой войны, а завершится второй. По его мнению, эта война будет последней, пожизненной, бесконечной. В поисках счастья герой отправляется в воображаемое и реальное путешествие в мир детства, где когда-то он его и находил.
Обложка книги "Глотнуть воздуха"
"Дни в Бирме"
Произведение обнажает темную сторону Британской Индии, разоблачая неприглядные и позорные страницы истории империи. В романе главный герой, своеобразное альтер его автора, предстает перед читателем как одинокий и отчаявшийся человек, оказавшийся в ловушке жестокой системы, разрушающей все людское в нем. Его окружают люди, с которыми он не имеет ничего общего и не может полностью открыться. Бирманцы, британцы и сам герой запятнаны колониальным режимом, в условиях которого им приходится жить.
Обложка книги "Дни в Бирме"
"1984"
События произведения разворачиваются во времена, когда цивилизация была опустошена мировой войной, гражданским конфликтом и революцией. В мире, где живет герой Уинстон Смит, господствует "партия", которая жестоко истребляет всех, кто не до конца отвечает их режиму. На первый взгляд, Смит кажется "правильной" личностью партии, ведь работает на нее в Министерстве правды. На деле же героем руководят неугомонные сомнения, которым он впоследствии подвергается, что и изменяет весь уклад его жизни.
Обложка книги "1984"
Что известно об Оруэлле:
Родился писатель в бенгальской деревне Мотихари на границе с Непалом в то время, когда Индия была частью британской империи. Оруэлл стал всемирно известным благодаря своим двум произведениям: политической аллегории "Скотный двор" и роману-антиутопии "1984", в которых он изобразил тоталитарное общество. Произведения Оруэлла до сих пор уверенно называют одними из самых актуальных.
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