У Херсонській області підірвали міст: фото руйнувань

У Херсонській області російські війська підірвали міст у Генічеському районі. Також повідомляється про захоплення Північно-Кримського каналу і Каховської ГЕС.
Фото з'явилося в місцевих групах в Facebook.
Очевидці зняли, що частина мосту зруйнована.
Фото: зруйнований міст під Херсоном (Генічеськ і Арабатська стрілка LIVE)
Крім того, за повідомленням Суспільне у Херсоні, з посиланням на мера Таврійська Миколи Різака, йдеться про захоплення Північно-Кримського каналу і Каховської ГЕС.
"І не тільки головна споруда Північно-Кримського каналу, а й триколор вивісили на Каховській ГЕС. Я сам особисто це бачив Гради, танки на ГЕС. Танки і БТРи приїхали, вивісили прапор", - каже різак.
Відповідне відео викладають жителі області у Facebook.
За інформацією Крим. Реалії, військові, які зайшли до Генічеська, мали позначки Z. Такі позначки раніше бачили на російській військовій техніці.
Раніше ми писали, що відбувається зараз в Харків, Дніпрі та інших містах.
Також з'явилися фото знищеної військової техніки російських військ.