Під Херсоном сім'я з 3-річною дитиною перепливла річку, рятуючись від окупантів

У Херсонській області сім'я змушена була переплисти річку на човні, щоб врятуватися від окупантів.

Про цю історію розповіли у виданні "Грати".

Історія родини з Великої Олександрівки

У селищі Велика Олександрівка російські військові кілька разів катували місцевого жителя Анатолія Фоменка і погрожували вбити його сім'ю.

Після звільнення чоловікові довелося разом з матір'ю і трирічним сином переплисти річку, щоб втекти з окупації.

Родині вдалося врятуватися від окупантів (фото: graty.me)

Коли сім'я зважилася на втечу, вони зрозуміли, що через блокпости їхати не можна, тому вирішили переплисти через річку Інгулець.

О 17.00 сім'я вийшла зі свого будинку в селі, їх човен стояв на іншому березі річки. Чоловік роздягнувся, стрибнув у воду і переплив на інший бік. Човен був без весел. Він її відв'язав, а потім з води штовхав до берега.

Перепливши річку, родині довелося йти по полях у сусіднє село. Там вони переночували у сватів. Вранці потрібно було знову бігти.

Сина більшу частину дороги доводилося нести на плечах. Мама допомагала, як могла, бо тіло в Анатолія боліло після побиття.

Анатолія катували окупанти (фото: graty.me)

Українці пішки здолали 25 кілометрів, поки їх не підібрали українські військові і підвезли в найближче село. Там вже їх забрав брат Анатолія і відвіз до себе в село.

"Коли прийшли до наших, до блокпосту, такий моральний вибух був. Сльози", - згадує Анатолій.

Вони кожну секунду боялися, що їх зловлять росіяни.