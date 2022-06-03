ru ua
Пт, 03 червня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Під Херсоном сім'я з 3-річною дитиною перепливла річку, рятуючись від окупантів

Новость на русском →
Херсонська область, П'ятниця 03 червня 2022 10:48
Під Херсоном сім'я з 3-річною дитиною перепливла річку, рятуючись від окупантів Історія родини, яка врятувалася від окупантів під Херсоном (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

У Херсонській області сім'я змушена була переплисти річку на човні, щоб врятуватися від окупантів.

Про цю історію розповіли у виданні "Грати".

Історія родини з Великої Олександрівки

У селищі Велика Олександрівка російські військові кілька разів катували місцевого жителя Анатолія Фоменка і погрожували вбити його сім'ю.

Після звільнення чоловікові довелося разом з матір'ю і трирічним сином переплисти річку, щоб втекти з окупації.

Під Херсоном сім'я з 3-річною дитиною перепливла річку, рятуючись від окупантівРодині вдалося врятуватися від окупантів (фото: graty.me)

Коли сім'я зважилася на втечу, вони зрозуміли, що через блокпости їхати не можна, тому вирішили переплисти через річку Інгулець.

О 17.00 сім'я вийшла зі свого будинку в селі, їх човен стояв на іншому березі річки. Чоловік роздягнувся, стрибнув у воду і переплив на інший бік. Човен був без весел. Він її відв'язав, а потім з води штовхав до берега.

Перепливши річку, родині довелося йти по полях у сусіднє село. Там вони переночували у сватів. Вранці потрібно було знову бігти.

Сина більшу частину дороги доводилося нести на плечах. Мама допомагала, як могла, бо тіло в Анатолія боліло після побиття.

Під Херсоном сім'я з 3-річною дитиною перепливла річку, рятуючись від окупантівАнатолія катували окупанти (фото: graty.me)

Українці пішки здолали 25 кілометрів, поки їх не підібрали українські військові і підвезли в найближче село. Там вже їх забрав брат Анатолія і відвіз до себе в село.

"Коли прийшли до наших, до блокпосту, такий моральний вибух був. Сльози", - згадує Анатолій.

Вони кожну секунду боялися, що їх зловлять росіяни.

Читайте також історію, як тяжкопоранений боєць чотири дні пролежав один і вижив.

А також публікуємо вірш бійця, який чіпає до глибини душі в цей важкий час.

Читайте РБК-Україна в Google News
Херсон
LITE
Ці 10 речей треба зробити прямо зараз, щоб стати щасливішими
Ці 10 речей треба зробити прямо зараз, щоб стати щасливішими