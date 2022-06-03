Під Херсоном сім'я з 3-річною дитиною перепливла річку, рятуючись від окупантів
У Херсонській області сім'я змушена була переплисти річку на човні, щоб врятуватися від окупантів.
Про цю історію розповіли у виданні "Грати".
Історія родини з Великої Олександрівки
У селищі Велика Олександрівка російські військові кілька разів катували місцевого жителя Анатолія Фоменка і погрожували вбити його сім'ю.
Після звільнення чоловікові довелося разом з матір'ю і трирічним сином переплисти річку, щоб втекти з окупації.
Родині вдалося врятуватися від окупантів (фото: graty.me)
Коли сім'я зважилася на втечу, вони зрозуміли, що через блокпости їхати не можна, тому вирішили переплисти через річку Інгулець.
О 17.00 сім'я вийшла зі свого будинку в селі, їх човен стояв на іншому березі річки. Чоловік роздягнувся, стрибнув у воду і переплив на інший бік. Човен був без весел. Він її відв'язав, а потім з води штовхав до берега.
Перепливши річку, родині довелося йти по полях у сусіднє село. Там вони переночували у сватів. Вранці потрібно було знову бігти.
Сина більшу частину дороги доводилося нести на плечах. Мама допомагала, як могла, бо тіло в Анатолія боліло після побиття.
Анатолія катували окупанти (фото: graty.me)
Українці пішки здолали 25 кілометрів, поки їх не підібрали українські військові і підвезли в найближче село. Там вже їх забрав брат Анатолія і відвіз до себе в село.
"Коли прийшли до наших, до блокпосту, такий моральний вибух був. Сльози", - згадує Анатолій.
Вони кожну секунду боялися, що їх зловлять росіяни.
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