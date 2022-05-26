Дощова вода і пачка вафель: історія, як важкопоранений боєць пролежав чотири дні один та врятувався

У боях за Україну нашому бійцю вдалося вижити, незважаючи на важке поранення. Він чотири дні провів сам у лісопосадці, але незабаром йому на допомогу прийшли побратими.

Про цю історію розповів на Facebook боєць Максим Бугель.

Історія порятунку бійця

Під час важкого бою із загарбниками поранило нашого воїна, вийшло так, що ЗСУ відступили і хлопець залишився. Незабаром і окупанти почали відступ.

"При виході знайшли бійця, якого під час бою поранили. У гарячці бою підрозділ відступив, а хлопця залишили. Вийшло так, що і ворог відступив", - розповів військовий.

В результаті чотири дні Дмитро провів у посадці сам. Він наклав турнікет і зупинив кров, але від поранення ослаб і самостійно вийти до своїх позицій не зміг.

Йому вдалося знайти глиняну яму, де затрималася дощова вода і пачку вафель, і цього йому вистачило, щоб протриматися весь цей час.

"Як ми його витягували це окрема історія. Одного бійця відправив у позиції по лікарю, а ще з трьома транспортували його понад 3 км", - поділився деталями Бугель.

Медики надали допомогу і відправили Дмитра у шпиталь.

"Радий знайомству з Дмитром. Дуже мужня людина, яка змогла витримати ці 4 дні. Навіть не уявляю, як він зміг витримати і вижити в цій ситуації", - резюмував побратим.

Важко поранений український боєць вижив (фото: facebook.com/bugel.max)