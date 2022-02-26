ru ua
Сб, 26 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Україна збила російський винищувач в акваторії Чорного моря

Новость на русском →
Чорне море, Субота 26 лютого 2022 18:06
Україна збила російський винищувач в акваторії Чорного моря Фото: російський винищувач Су-30 (wikimedia.org Alex Beltyukov)
Автор: Артем Горовенко

На третій день війни Росії проти України збили ще один російський винищувач. Цього разу над Чорним морем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Сухопутних військ ЗСУ.

"В акваторії Чорного моря зенітним ракетним підрозділом Командування Повітряних сил Збройних сил України знищено російський винищувач Су-30М", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше голова Миколаївської ОДА Віталій Кім повідомив, що місто готується до кругової оборони. За його словами, до Миколаєва вже прорвалися 12 танків.

Також повідомлялося, що окупанти планують хімічну атаку у Донецьку, роздають протигази.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили України Вторгнення Росії до України
NEWS
Війна Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
Війна Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Шлях ескалації. Що чекає Україну після нового ультиматуму Путіна
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Шлях ескалації. Що чекає Україну після нового ультиматуму Путіна