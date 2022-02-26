Україна збила російський винищувач в акваторії Чорного моря
Фото: російський винищувач Су-30 (wikimedia.org Alex Beltyukov)
На третій день війни Росії проти України збили ще один російський винищувач. Цього разу над Чорним морем.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Сухопутних військ ЗСУ.
"В акваторії Чорного моря зенітним ракетним підрозділом Командування Повітряних сил Збройних сил України знищено російський винищувач Су-30М", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, раніше голова Миколаївської ОДА Віталій Кім повідомив, що місто готується до кругової оборони. За його словами, до Миколаєва вже прорвалися 12 танків.
Також повідомлялося, що окупанти планують хімічну атаку у Донецьку, роздають протигази.