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У Херсоні на підлітка в туалеті впав бойлер: усі подробиці

STYLERЖиття    08.07.2019 - 20:00
У Херсоні на підлітка в туалеті впав бойлер: усі подробиці
На підлітка впав бойлер (Колаж РБК-Україна)

Хлопця госпіталізували у лікарню

У Херсоні 15-річний підліток ледь не попрощався з життям. Хлопець, як ні в чому не бувало, пішов у вбиральню, але на нього різко впав великий бойлер. Зазначимо, що водонагрівач був повний води. Надзвичайна подія трапилася на вулиці Гвардійської дивізії, 49.

Як повідомляє місцеве видання "Херсон типовий", бойлер був погано закріплений і ледь не відібрав життя у неповнолітнього хлопчика. Бак впав прямо на голову потерпілому – він отримав множинні рвані рани губ, повік, щоки і носа.

Неповнолітнього госпіталізували в дитячу обласну клінічну лікарню.
У Херсоні на підлітка в туалеті впав бойлер: усі подробиці

Фото: Впав бойлер (t.ks.ua)

Зазначимо, що доручати установку бойлера необхідно професійним робітникам, у іншому випадку, це може нести загрозу для життя, через те, що зазвичай водонагрівачі мають чималу вагу й такі травми можуть бути несумісні з життям.

Як раніше ми повідомляли, Закон "Про житлово-комунальні послуги", що набрав чинності з 1 травня і передбачає нарахування пені за прострочену оплату комуналки, викликав у мережі і ряді ЗМІ тривожні повідомлення про нібито заборону на встановлення у квартирах бойлерів та котлів для автономного опалення.

Також ми писали, як 13-річний школяр з Маріуполя розробив унікальний смарт-бойлер, а свій винахід підліток презентував на фестивалі стартапів. Учень 8 класу НВК № 27 Кирило Стрельбицький розповів, як до нього прийшла така ідея.

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