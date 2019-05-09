Заборона на встановлення бойлерів: юристи роз'яснили чутки

Фото: колаж РБК-Україна

Новий закон про ЖКГ викликав паніку в мережі

Закон "Про житлово-комунальні послуги", який набув чинності з 1 травня і передбачає нарахування пені за прострочену оплату комуналки, викликав у мережі та низці ЗМІ тривожні повідомлення про нібито заборону на встановлення у квартирах бойлерів та котлів для автономного опалення. Очевидно, що паніку викликав 7 пункт 4-го розділу "Прикінцеві та перехідні положення" документу.

У тексті говориться, що:

"7. У багатоквартирних будинках, у яких на день набрання чинності цим Законом не менш як половина квартир та нежитлових приміщень відокремлена (відключена) від мереж централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води, власники квартир та нежитлових приміщень, приєднаних до таких мереж, не зобов’язані, але мають право виключно за власним рішенням у встановленому порядку відокремити (відключити) від них свою квартиру чи нежитлове приміщення та влаштувати систему індивідуального теплопостачання (опалення та/або гарячого водопостачання) у такій квартирі чи нежитловому приміщенні.

Не допускається примусове відокремлення (відключення) від мереж централізованого опалення та постачання гарячої води власників квартир та нежитлових приміщень, приєднаних до таких мереж, у багатоквартирних будинках у разі відокремлення (відключення) від цих мереж інших власників квартир та нежитлових приміщень.".

Скрін: zakon.rada.gov.ua

У той же час деякі користувачі мережі Facebook прочитали (недочитали) документ по своєму. Після цього з'явилися пости із твердженням, що на відключення централізованого опалення і постачання гарячою водою наклали тотальне табу. Відповідно, і начебто ввели заборону на встановлення бойлерів і котлів.

В мережі розганяється паніка про заборону на встановлення бойлерів та котлів (фото: скріни)

При цьому в тексті закону немає згадок про пряму заборону на їх використання. Таким чином, паніка була викликана фейковими повідомленнями в соцсетих і деяких ЗМІ.

"Про заборону на встановлення бойлерів та котлів в законі не згадується, а паніка у мережі спровокована елементарним перекручуванням фактів. Ви можете спокійно встановлювати бойлери та котли, але відключатися від централізованого теплопостачання ви маєте право за умови, що половина квартир вашого будинку вже відключені від системи", - пояснила юрист ЮК "Тарасов і партнери" Катерина Горишня, передає "Сьогодні".

До того ж, наголосила Інна Власенко з Адвокатського об'єднання "Артиус", у закона немає зворотної сили, і навіть у тому випадку, якщо б у ньому говорилося про заборону бойлерів та котлів, це б не поширювалась на тих, хто вже їх установив.

Обмеження є тільки на відключення від централізованої подачі тепла і гарячої води.

За словами Власенко, нововведення були введені з метою збереження системи опалення та гарячого водопостачання, оскільки відмова частини мешканців будинку від отримання таких послуг призводить до розбалансування системи опалення будинку.

Відключитися від централізованих мереж можна тільки в тому випадку, якщо вже більше половини мешканців зробили це. Інакше треба писати колективний запит.

Адвокат ПКК "Де-Юре" Євген Ляшук додав, що в даний час центральним органом виконавчої влади не розроблений новий Порядок відключення окремих споживачів від мереж централізованого опалення та гарячого водопостачання.

Як повідомлялося раніше, 13-річний школяр з Маріуполя розробив унікальний смарт-бойлер, а свій винахід підліток презентував на фестивалі стартапів.

Нагадаємо, що в Україні існує закон, який дозволяє забрати квартиру у мешканця, який заборгував за комунальні послуги більше 20 мінімальних зарплат (84 тисячі гривень).