У Київській області підняли ціни на проїзд: до чого потрібно готуватися

Тарифи на поїзд в маршрутках підняли не скрізь, але вже з 14 лютого в декількох напрямках вартість проїзду зросла від 2 до 5 гривень.

В яких районах пасажирам доведеться заплатити за проїзд більше і що чекає на жителів найближчим часом, розповіли в матеріалі " Сьогодні ".

Вартість проїзду з понеділка зросла в Макарівському районі, в Броварах, частково в Києво-Святошинському та Васильківському районах. У середньому ціни зросли на 3 гривні, місцями подорожчання склало від 2 до 5 гривень.

"Подорожчання відбувається віяловим способом. Затримка з внутрішніми районами, там ще думають, підіймати вартість проїзду чи ні. Ці маршрути зараз об'єднують. Наприклад, виїжджає автобус на маршрут Київ – Бровари. Перед тим, як їхати на Бровари, він проїхався по району, обслужив людей, а потім вже їде на основний маршрут", - пояснив голова Асоціації перевізників Київської області Олексій Павленко.

Він додав, що в деяких населених пунктах ціни залишилися такими як і були, через те, що є сильна конкуренція з приватними перевізниками та міжобласними автобусами. Не стали підіймати ціни там, де потік пасажирів і так невеликий.

"В Таращі, наприклад, взагалі не буде дорожчати проїзд у маршрутках. Там його вирішили не підіймати. Напрямок дуже спірний. Тут працює багато нелегальних маршруток і великий транзит автобусів з Черкаської області", - додав Павленко і зазначив, що в Обухівському напрямку поки підіймати ціни на проїзд теж не будуть, хоча раніше планували.

"У питанні подорожчання проїзду у приміських маршрутках дуже багато неточностей і маніпуляцій. Але плюс три гривні – це не так критично для пасажирів в Ірпені, Обухові або в Броварах. Я сподіваюся, що це подорожчання проїзду в маршрутках буде останнім у цьому році. Можливо, щось змінитися навесні або загостриться ситуація з карантином. Але в цілому подорожчання не передбачається, враховуючи прогнози про вартість палива і курс долара", - вважає експерт.